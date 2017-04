Con la presencia del Ministro Bullrich el Gobernador inauguró un nuevo edificio escolar en Esquina

Categoría: Provinciales Publicado: - Abr 25, 2017 - 54

Esteban Bullrich titular de la cartera de Educación y Deportes de la Nación, visitó en la fecha la ciudad de Esquina, en oportunidad de la inauguración del nuevo edificio del Colegio Secundario para adolescentes y adultos, “Dalma Lemos de Mancini”, en el que también funciona la extensión áulica secundaria de la “Escuela Normal J. R. Ferreyra”, evento que compartió con el gobernador de la Provincia Ricardo Colombi, el intendente local Humberto Bianchi, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, los titulares de la cartera Educativa local Susana Benites, de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi, legisladores nacionales, provinciales, jefes comunales de la zona, el secretario general del Consejo Federal de Educación Orlando Maccio, autoridades de las mencionadas entidades educativas, docentes, estudiantes, y numerosos vecinos. Tanto el funcionario nacional como el mandatario provincial consideración como un día de festejo, la inauguración del nuevo edificio, destacando la fuerte inversión que desde ambos estamentos se vuelva a la educación pública.

Con un emotivo y colorido acto se concretó en la fecha la inauguración del nuevo edificio de los colegios secundarios para Adolescentes y Adultos, Dalma Lemos de Mancini” y la extensión áulica de la escuela secundaria “Normal J.R. Ferreyra”, que según anunciará el mandatario se independizará en los próximos días.

El acto se inició con el corte de cintas y descubrimiento de placas en el acceso al flamante edificio, luego la comitiva oficial se dirigió al escenario acondicionado para el evento, la apertura fue con la entonación del Himno Nacional, que dio paso a una extensa invocación religiosa por parte del presbítero Juan Carlos Mendoza, seguidamente la cartera educativa local hizo entrega de la totalidad del mobiliario, útiles y elementos de oficina y limpieza, para las instituciones que funcionarán en el nuevo edificio.

Seguidamente hicieron uso de la palabra Griselda Olivetti profesora de la Escuela Secundaria para Adolescentes y Adultos, mientras que luego el ministro de la Nación Esteban Bullrich hizo entrega de una bandera de ceremonia a la rectora del mencionado establecimiento Adelina Alfonzo, quien también hizo uso de la palabra, ambas docentes y directivas del establecimiento, expresaron la alegría y el orgullo que representaba la presencia del mandatario provincial y el ministro de la Nación, para compartir esta jornada, calificada por ambas como histórica para la educación y la comunidad de Esquina, dado que inaugurar el nuevo edificio de una escuela con tanta historia y en la que tantas vivencias se han registrado de ciudadanos que hoy por el país cumplen el rol que su formación y calidad personal les ha asignado. Coincidieron en sostener que el rol de la educación es fundamental para una comunidad que quiere crecer y que pretende generar buenos ciudadanos”.

Seguidamente se registró uno de los momentos más emotivos del acto, en oportunidad en que los hijos de la señora Dalma Lemos de Mancini, el ex senador provincial Hugo y su hermana Mabel, hicieron entrega de un cuadro con una reseña de la vida quien diera el nombre al establecimiento, recibiendo el mismo la rectora Adelina Alfonzo. Seguidamente fuera de protocolo el ex legislador provincial hizo de la palabra y brindo detalles de la vida de la señora Dalma, su madre, y de su lucha por la educación, cabe señalar que también se encontraba presente la diputada provincial María Eugenia Mancini, hijo de Hugo y nieta de la mencionada Dalma Lemos de Mancini, tras cumplir con esta breve intervención la familia Mancini fue saludada muy cordialmente por el funcionario nacional.

Intendente Bianchi

Al hacer uso de la palabra el intendente Humberto Bianchi, destacó la vista del mandario provincial y el ministro de Educación de la Nación, para compartir el trascendental acto, consignando: “Este es un hecho muy importante, nos solo para la educación sino para Esquina en su conjunto, además no recuerdo la presencia de otro ministro de Educación de la Nación en nuestra comunidad, y esto no es un hecho más, es una muestra del acompañamiento, un clareo ejemplo de que algo está cambiando en nuestro país, una prueba palpable de que por fin la Nación va a estar al lado nuestro. Y qué momento más trascendente que este para compartir, como es de la inauguración de un flamante edificio escolar”.

Ricardo Colombi

El gobernador Ricardo Colombi que por protocolo debía cerrar el acto, expresó: “no importa el protocolo, quiero que el ministro Esteban Bullrich que tuvo la deferencia de compartir ese histórico momento con nosotros, cierre el acto, porque es un amigo, no personal sino de la provincia, que colabora y genera acciones en favor de la educación de los correntinos. Es una muestra del trabajo conjunto, de la fuerte inversión que venimos generando en la educación, con nuevos edificios, nuevas carreras, con una cantidad de beneficios y mejoras para que la comunidad del interior pueda llegar a los establecimientos escolares”.

Agregando: “Anoche inauguramos una biblioteca en un importante barrio de Goya, lo digo como una muestra de que todos lados estamos generando acciones, que constituyen un aporte a la educación, a la posibilidad de formarse, porque las escuelas deben ser el semillero de donde surgen los buenos ciudadanos”.

Finalmente el mandatario expresó: “quiero felicitar a la familia de la señora Mancini, por mantener el ejemplo de su lucha por la educación, por hacerla conocer y trascender su ejemplo, están son las acciones que queremos que conozcan y repitan nuestros jóvenes, queremos también que los padres se involucren en el proceso de formación, que le demos la trascendencia que le corresponde al proceso de formación y adquisición de conocimientos, por todo ello también quiero hacer un reconocimiento a los docentes, que con tanta dedicación están al servicio de esta profesión que es fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestra comunidad”.

Al finalizar su intervención el Gobernador anunció la independización de la extensión áulica de la escuela Secundaria, de la cabecera Escuela Norma J.R Ferreira con lo que se será una nueva entidad educativa, que podrá funcionar de manera autónoma y tomar sus propias decisiones.

Ministro Bullrich

A su turno el ministro de Educación y Deportes de la Nación expresó: “no vengo para que me agradezcan nada, la concreción de logros como este o de sueños como lo han calificado aquí, es una obligación de los dirigentes, como en mi caso. Porque lo que asumimos fueron responsabilidades para mejorar la vida de las personas, y por supuesto, mejorar a través del conocimiento, la formación y de la recepción de valores, como se imparte en la escuela”

Agregando: “tenía una jornada complicada, pero estaba decidido y sabía que aunque fuera iba a pasar quince minutos por Esquina, porque compartimos esfuerzo, compartimos la idea de un país diferente, sobre todo compartimos la idea de la solidaridad, de no echar culpas a otros, de no considerar enemigos a los demás, ni por política, ni por cualquier otra diferencia, y como no sentirme bien, cuando veo ejemplos como el de la familia Mancini, los docentes de aquí que están dando clases en las aulas, aún con las dificultades, porque entre todos queremos cambiar este país”.

El ministro también tuvo la oportunidad de brindar una opinión respecto de un tema controvertido como es el de insertar la cuestión religiosa en el sistema, consignando al respecto: “escuche atentamente lo planteado por el sacerdote, y coincido, pero se debe generar la participación de todas las religiones, si bien soy católico, creo que vendría muy bien que todas las religiones tengan su espacio en el sistema educativo”.

Finalmente se comprometió a seguir día a día trabajando para una argentina diferente, sustentada en la solidaridad, el entendimiento, la tolerancia y solidaridad.