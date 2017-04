Salud y Educación de la Provincia lanzaron la Vacunación Escolar Anual

Categoría: Provinciales Publicado: - Abr 05, 2017 - 2

En un accionar conjunto, los ministerios de Educación y de Salud Pública de la provincia efectuaron esta mañana (miércoles 5) el Lanzamiento del Calendario Anual de Vacunación Escolar. El acto se desarrolló en el patio cubierto de la Escuela N° 146 “Crucero Gral. Belgrano” del barrio Laguna Seca, con la presencia de los ministros de Educación, Susana Benítez, y de Salud, Ricardo Cardozo. El doctor Eduardo Tassano, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, acompañó a las autoridades.

El programa de vacunación escolar para este año abarca 20 vacunas que previenen muchas enfermedades, por ello es importante tener el calendario al día, además ayudan a inhibir la propagación de infecciones, enfermedades, por lo que la OMS considera a la vacunación una de las estrategias más relevantes después de la provisión del agua potable a los hogares y por eso nos ayuda a disminuir la mortalidad infantil y favorece al crecimiento de nuestras poblaciones.

Vacunate para que los correntinos tengamos un futuro saludable

El lema para este año es “Vacunate para que los correntinos tengamos un futuro saludable” y en la presentación del programa, se hizo hincapié en que una vez incorporada al calendario nacional la vacuna pasa a ser gratuita y obligatoria para la población. La vacunación no sólo protege al bebé, al niño o a la persona sino también a sus familiares, al círculo de la zona vacunada y las vacunas son seguras. Desde recién nacido el niño recibe sus dos dosis iniciales y hasta los 11 años de vida. Se deben vacunar a los 5 años, cuando ingresen a la escuela primaria y a los 11.

Para el 2017 se incorporaron dos vacunas. Una es la que previene el HPV que se había iniciado en el 2011 para las niñas y a partir de este año se suma también para los varones. En el varón previene diferentes tipos de cánceres y en las mujeres disminuye el número de cáncer. La otra vacuna que se incorpora es contra el meningococo para todos los nacidos a partir del 2006 y protege contra la bacteria que se transmite por vía respiratoria y provoca los casos de meningitis. Con estas dos vacunas se busca disminuir los casos de mortalidad por estas enfermedades.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la directora del establecimiento educativo, Mirian Chamorro, quien destacó entre otros conceptos la importancia del acontecimiento que propende a garantizar la prevención de enfermedades en los niños en edad escolar, con la aplicación de las vacunas.

El doctor Eduardo Tassano acompaña el programa que lleva adelante la provincia en resguardo de la salud de los niños, “nosotros estamos pensando siempre en el futuro, en los correntinos que va a llevar adelante a nuestra provincia, a nuestra ciudad. Como médico vine a adherir a este acto sabiendo que lo que más sirve a la comunidad es la medicina preventiva. La acción del gobierno provincial de vacunación en todas las escuelas va a impedir el desarrollo de muchas enfermedades, la protección de nuestros niños y la seguridad”.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados puso de relieve que cuando no existían las vacunas, la enfermedad y los daños que sufrían los niños eran inconmensurables. “El valor que realmente tiene para la salud pública es inestimable y ustedes padres que están acompañando esta vacunación saben de eso. Así que mi alegría por algo tan bueno, tan simbólico y tan importante para nuestros correntinitos”, dijo para finalizar sus breves palabras.

A su vez, la ministra de Educación, Susana Benítez, felicitó a los niños y a sus docentes por concurrir a la escuela en un día de lluvia. “Desde el gobierno de la provincia traemos estas propuestas para que los chicos estén cuidados; estamos garantizando la educación, la salud y el cuidado mutuo. Si logramos que nuestros niños tengan un ámbito de vida saludable, que ustedes chicos tengan su calendario de vacunación completa, estaremos cuidando su presente y su futuro”.

Agradeció la presencia de padres y tutores e inmediatamente expresó “tenemos que garantizar la educación y la salud y ésta es la manera”, llevando los controles necesarios. “Muchos de nosotros hablamos de hacer la Patria, esta es la Patria, estar en la escuela, estudiando, acompañando padres, docentes, gobierno provincial para que nuestra querida Corrientes sea una provincia próspera y saludable”.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, destacó la importancia del evento que “es una responsabilidad y un compromiso del Estado para con los chicos y también para el resto de las personas, de la población”. Recomendó a los papás la vacunación doble y la triple para proteger a los chicos de la tos convulsa, una enfermedad que tiene una morbi mortalidad muy alta e instó a que no olviden esas vacunas. Otro tanto hizo en lo que hace a la vacunación de los 11 años “Tenemos la vacuna contra la hepatitis B, una enfermedad que si la contraemos puede ser fatal, puede desarrollarse tumores a partir de ahí. La vacuna HPV que previene diversas patologías cancerosas. Recordemos que la provincia de Corrientes tiene un alto índice de cáncer de cuello uterino”.

“Las vacunas no sólo nos protege de manera individual, sino también brinda una protección social y por lo tanto la responsabilidad no es solo individual sino de todos”, dijo para finalizar sus palabras.-