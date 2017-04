En 7 años, Provincia aumentó más de 600% el ingreso inicial de los estatales

Categoría: Provinciales Publicado: - Abr 05, 2017 - 2

El jefe de la cartera económica correntina, Enrique Vaz Torres, recordó que en 2010 (al asumir la gestión Ricardo Colombi), el salario inicial de los estatales era de $1.100; actualmente, supera los $7.700. “Haber aumentado más de 600% el ingreso mínimo en 7 años es inédito en cualquier otra jurisdicción del país; un incremento promedio anual del 85% supera cualquier índice de inflación”, señaló el Ministro y agregó: “Nuestro objetivo es que ese ingreso inicial mensual sea aún mucho mayor”. “Pero también debemos ser responsables y asegurar que cada medida que tomemos pueda ser sostenida en el tiempo”, explicó Vaz Torres. Se trata de los niveles mínimos promedio; a partir de allí, el ingreso va creciendo considerando las asignaciones familiares que tenga cada agente, la clase, la categoría, la función y otros adicionales en el salario.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, dio a conocer que con la ejecución del primer tramo de la política de recomposición salarial definida por el gobernador Ricardo Colombi y diseñada por la cartera económica en 2017, el Gobierno Provincial acumula una suba del 600% del salario inicial de los estatales correntinos en los últimos siete años.

Mientras que en 2010, al asumir la gestión Ricardo Colombi, el haber inicial de los estatales era de 1.100 pesos; en el presente mes de marzo, el ingreso mínimo mensual de los agentes públicos activos en Corrientes trepó a más de 7.720 pesos.

Este salario inicial de los agentes públicos correntinos volverá a subir en el año, a partir de mayo, con los nuevos aumentos definidos por la Provincia para sostener la capacidad del salario de los estatales y del consumo de las familias correntinas; al igual que en los meses de julio y octubre con el resto de las medidas anunciadas.

Entre 2010 y el primer trimestre de 2017, la administración del gobernador Colombi incrementó el ingreso inicial en más de 6.600 pesos. Considerando que este salario era de 1100 pesos en 2010, la mejora realizada por el Gobierno Provincial asciende al 602%.

“Nuestro objetivo es que ese ingreso inicial sea aún mucho mayor, no nos conformamos con lo que hemos logrado y buscamos mejorar aún más el salario de los trabajadores; pero también debemos ser responsables y asegurar que cada medida que tomemos pueda ser sostenida en el tiempo”, explicó Vaz Torres.

“Lo que pagamos hoy queda para siempre, de aquí solo puede aumentar y mejorar, esa es la garantía con esta gestión”, aseguró el Ministro y recordó: “Esto parece ser una obviedad; pero no olvidemos que esta Provincia tuvo graves problemas económicos que derivaron en conflictos sociales e institucionales que decantaron en intervenciones federales justamente por los incumplimientos de las obligaciones con el salario de los trabajadores hace poco más de una década”.

“Haber aumentado más de 600% el ingreso mínimo mensual en 7 años es inédito en cualquier otra jurisdicción del país; un incremento promedio anual del 85% supera cualquier índice de inflación”, explicó el Ministro y agregó: “Lamentablemente partimos de un piso muy bajo, pero seguiremos avanzando fuertemente porque esta es la instrucción del Gobernador”.

En marzo, la Provincia ejecutó las primeras medidas de la política salarial definida para el año y abonó los sueldos con una inversión de los 1.700 millones, considerando los 150 millones de pesos destinados al adicional que también aumentó de 1.300 a 2.000 pesos de bolsillo desde este mes. En mayo, el plus volverá a incrementarse en otros 300 pesos, para alcanzar la suma de 2.300 pesos de bolsillo. Habrá otras dos subas en julio y septiembre para llevar el adicional a 3.000 pesos a fin de año; acumulando un incremento del 131% en 2017.

IMPACTO POR SECTORES

Para marzo, en el marco del primer tramo de la recomposición definida en la política salarial, la Provincia resolvió para el sector docente un aumento de 800 pesos por el Fondo Compensador Docente Provincial (según criterio FONID – hasta 2 cargos). Para el sector seguridad, se definió un blanqueo de la totalidad de cifras no remunerativas del salario del activo; un aumento de 120% en la cantidad de puntos de los conceptos Presentismo y Responsabilidad Funcional y una soba del 10% en el Valor Punto.

En tanto que para Vialidad, se determinó un blanqueo de 250 pesos; y para el sector administración central, incluyendo salud, un aumento del 15% en la asignación de clase de todas las categorías. En el sector Salud Pública, se incrementó el concepto Riesgo y Peligrosidad, la nueva escala queda comprendida entre el 30% y 70% del Básico; también un incremento del 12% en las Guardias Médicas Activas y Pasivas (ejemplo: guardia 24 horas día hábil médico general pasará de $1.800 a $2.000); al igual que un aumento de 1.500 pesos a personal de Más y Mejor Trabajo (ex Formarse y Crecer).

En este escenario, la escala inicial de los salarios arranca en 7.700 pesos en promedio, variando de acuerdo a las particularidades de cada sector. En promedio, el ingreso mínimo estatal ronda dicha suma, en tanto que en el sector administrativo de la salud (la clase menor) alcanza los 7.700 pesos, supera los 8.300 pesos en el caso de los enfermeros y los 10.600 para los médicos que inician, sin considerar las guardias (2.000 pesos por 24 horas de guardia). En el sector docente, el ingreso mínimo mensual ronda los 10.500 pesos y llega casi a los 11 mil pesos para policías y penitenciarios.

“Se trata de los niveles mínimos promedio de ingreso que hay en los distintos sectores dependientes del Estado; a partir de allí, el ingreso va creciendo considerando las asignaciones familiares que tenga cada agente, la clase, la categoría, la función y otros adicionales en el salario”, especificó el ministro de Hacienda.

ALCANCE A JUBILADOS

Las características de simultaneidad y de traslado del 82% móvil que tiene el sistema previsional provincial ante cada aumento en el salario del activo, impactaron además positivamente en el ingreso mínimo de los jubilados provinciales. “Desde que asumió Ricardo Colombi, los jubilados dejaron de percibir los aumentos dos meses más tarde o incluso más; en esta gestión, tanto los activos como los jubilados y pensionados reciben los incrementos de manera conjunta”, destacó Vaz Torres. “Antes debían esperar meses para que les llegue algo que además estaba bastante lejos del 82%”, recordó.

Con las medidas descriptas anteriormente, cada sector del universo de pasivos registró también subas que mejoraron los ingresos iniciales. En el caso docente, el ingreso inicial supera los 12 mil pesos, trepa a más de 13 mil pesos en el área de seguridad y ronda los 8.300 pesos en la administración central.

