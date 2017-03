Ricardo Colombi: “los correntinos ahora somos reconocidos por la Nación”

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 22, 2017 - 6

En su discurso en el acto realizado en el puerto local, con la presencia del presidente Mauricio Macri, el gobernador Ricardo Colombi, remarcó el cambio de actitud del Gobierno Nacional para con Corrientes. “Ha cambiado la metodología del Gobierno Nacional: ha tomado la decisión política de apoyar irrestrictamante a las fuerzas nacionales para que acompañen con lo que sea necesario en zona de frontera”, dijo Colombi

El gobernador Ricardo Colombi ratificó ante el presidente Mauricio Macri “el camino iniciado en diciembre del 2015, un camino que tiene que ver con el respeto a las autonomías provinciales y la plena vigencia del federalismo, un trabajo coordinado con las 23 gobernaciones y la capital porque no tenemos ninguna duda que este camino que hemos iniciado seguirá siendo exitoso”.

Colombi recordó que “así como a la semana de haber asumido la presidencia nos visitaba en la ciudad de Curuzuú Cuatiá, dando explícito apoyo a las producciones de las economías regionales, hoy podemos decir que nuestra producción, que nuestro trabajo, que esta relación que hemos entablado con el gobierno nacional en base al federalismo, las autonomías provinciales para nuestra provincia y para el país es totalmente beneficioso, porque hemos logrado los correntinos ser reconocidos por la Nación, ser reconocidos por cada uno de los funcionarios de gobierno en un trabajo mancomunado que abarca las diversas áreas de gobierno desde la cultura, la educación, la producción, la obra pública, la seguridad y la salud.”

Inversiones nacionales en Corrientes

Colombi enumeró las inversiones que este gobierno nacional está ejecutando en la provincia. “Hoy en Corrientes, hay más de $7.500.000.000 de inversión por parte de la nación en diversas obras, que le llegan a cada una de las ciudades sin ningún tipo de discriminación política. Señor presidente, hoy ha salido la licitación para hacer las canalizaciones de una ciudad turística muy importante que es Paso de la Patria con $50.000.000 para dar el ejemplo de esta nueva relación provincia-Nación. Pero tenemos obras diseminadas en distintos departamentos y citó como ejemplo “ los pluviales de Bellavista más de 400 millones; la defensa costera de la ciudad de Lavalle, 170 millones; pavimentación de rutas muy importantes que tuvimos la oportunidad de visitar meses atrás con la presencia del ministro de Interior como es el acceso a Concepción, la ruta 94 que une toda la cadena productiva de la madera y la yerba de Santo Tomé-Apóstoles como es el acceso, la ruta 71 de Colonia Liebigs como son los más de $400.000.000 del fondo infraestructura de desarrollo regional en un trabajo mancomunado también con el ministerio del Interior para recuperar caminos de la producción, que eran intransitables hoy son caminos enripiados y eso le da valor agregado y le da mejoramiento a la calidad de vida de los ciudadanos correntinos, de la producción”.

Colombi dijo que “nuestra economía está en movimiento nuestro campo esta movimiento; hoy la ganadería pasa por uno de sus mejores momentos; la citricultura; la forestación; cada uno de los sectores productivos de la provincia sabe muy bien cuál es el rumbo por eso hacemos un llamado para que sigan apostando a la provincia y al país y por supuesto que hay dificultades pero necesitamos ese compromiso de ser ciudadanos correntinos, de ser ciudadanos argentinos”.

“Éste es el único camino que tenemos para recuperar al país y poner en el lugar que nos merecemos todos los argentinos y en especial los correntinos y en el tema especial de la seguridad es muy importante la firma de convenio porque va a permitir articular con mayor profundidad el trabajo de las fuerzas de seguridad nacional con la provincial”, expresó.

Convenio Conjunto Abierto Frontera Corrientes

En tanto, el mandatario provincial indicó que “sabemos del flagelo que nos ataca, por eso esta visita y este Convenio va a potenciar ese trabajo para combatir el delito que tienen que ver con la trata de personas, el narcotráfico y tantos otros delitos que carcome la base de la sociedad del pueblo argentino”.

“Y hoy también, es necesario destacar que “ha cambiado la metodología del gobierno nacional con respecto a la lucha contra el narcotráfico porque ha habido la decisión política y el apoyo de la fuerza de seguridad nacional”, dijo.

Agregó que “hoy la instalación de más hombres, de más recursos, con aviones drones, lanchas, radares; este flagelo lo vamos a compartir entre todos. Este flagelo que ataca la sociedad argentina debe ser en cada uno de nosotros del lugar que la sociedad nos ha colocado Y este Convenio viene a ratificar este compromiso de la Nación y de la provincia de Corrientes, pero de todos los argentinos en definitiva de que uno de los grandes combates que se ha propuesto el gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, así como a nivel nacional vemos actitudes para tratar de generar inconvenientes a este gobierno, actitudes que no se condicen con lo que debe ser la responsabilidad que algunos argentinos”.

Al finalizar su alocución, el gobernador correntino dijo que hay “muchas piedras en el camino, no es fácil gobernar con una oposición que está pensando con fines netamente electoralistas. No es fácil gobernar cuando cierto sector empresarial argentino no entiende que hoy vivimos un país diferente. No es fácil gobernar cuando ciertos medios tratan de confundir a la sociedad. Por eso así como esa situación va a ser superada con la valentía, el coraje y la dirección de este gobierno, nosotros también aquí en Corrientes con esa misma valentía y ese mismo coraje vamos a llevar adelante esa acción y nos vamos a sobreponer porque tenemos una fortaleza anímica y porque así como el presidente tiene acompañamiento de la nación, del hombre la mujer de color del país también nosotros sentimos es acompañamiento. Juntos, Presidente vamos a seguir trabajando para hacerle corrientes una mejor provincia y entre todos hacer Argentina uno de los mejores países”.