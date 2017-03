Macri: “Corrientes es la provincia con mayor potencial de crecimiento del país”

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 22, 2017 - 6

En una visita que duró cerca de una hora y media, el presidente Mauricio Macri recorrió el predio de Santa Catalina, junto al gobernador Ricardo Colombi y al intendente Fabián Ríos. Luego, en helicóptero, se trasladó hacia el ExRegimiento 9, y de ahí al Puerto, donde se realizó el acto central. Tras la firma de convenio en materia de seguridad Macri recalcó que "Corrientes es el núcleo del desarrollo, y la provincia con mayor potencial de crecimiento del país". Anunció que en diciembre se estaría licitando la obra del segundo puente Corrientes-Chaco

Luego del gobernador Colombi, tomó la palabra el presidente Mauricio Macri, quien afirmó que solo basta analizar un poco la realidad correntina, para darnos cuenta que “es la Provincia con mayor potencial de crecimiento que tiene el país”, a lo que agregó que “sumada a la fuerza que tienen todos ustedes será un gran aporte al cambio que estamos impulsando en la Argentina”. En este marco, repasó algunas de las obras proyectadas y en ejecución del Gobierno nacional en el lugar, lo que “permitirá su desarrollo”.

Anunció que en diciembre se licitará la construcción del nuevo puente Chaco Corrientes, sobre el cual volaron junto al Mandatario provincial minutos antes del mencionado acto, se finalizarán las más de 930 viviendas del programa PROCREAR y se avanzará con las obras de hábitat “para incluir y darle esa oportunidad de progresar” a más correntinos.

Respecto a la firma del convenio Conjunto Abierto Frontera Corrientes, dijo que “hoy estamos acá para ratificar un nuevo paso en algo también central para la población: la seguridad”. Expresó que “mi compromiso es ayudar a que los argentinos sean felices y una parte central de la felicidad es la tranquilidad, en tu casa, cuando vas a trabajar, a la escuela; que no se convierta en una odisea y que podamos volver a caminar en la calle sin tener que mirar atrás todo tiempo”.

Con ese compromiso “empezamos a trabajar desde el primer día, con un valor central entre todos los argentinos que es la verdad”. Y es por eso que explicó que “hoy la ministra Bullrich tiene estadísticas claras y públicas, el cuál fue el punto de partida, porque si en cada tema no sabemos lo que nos pasa no podemos corregir”.

En este sentido fue que se invirtió en equipamiento, se volvió a apoyar a las fuerzas de seguridad con respeto y prestigio, porque solo así van “a responder y nos van a cuidar, pero también entendiendo que no es una tarea para unos pocos, porque el Narcotráfico avanzó tanto en nuestro país en los últimos 15 años”. Señaló que “venimos de una etapa donde el Estado estuvo ausente, negó la existencia de este problema tanto como ocultar o falsear estadísticas y hasta impedir que se hablase del tema”.

Macri se refirió a la creación del Instituto de Alto Rendimiento, donde “por primera vez en la historia se entrenan fuerzas federales y fuerzas provinciales, porque es único poder compartir ese momento de formación para que el día después cuando les toque actuar en el terreno tengan familiaridad”. Pero fue sobre todo “el cambio de actitud” que tuvo este Gobierno nacional y el cual resaltó el gobernador Colombi, lo que empezó a dar los primeros resultados destacó Macri, incautando en 2016 30% más de cocaína y sus productos, 600% más de éxtasis, entre otros datos.

“Una muestra de este cambio es lo que logramos en Itatí” destacó el Presidente al respecto y fue tajante con el actuar de la Justicia, porque “acá no se viene a ser cómplice de nadie, la ley se le va aplicar a todo el mundo, sea político, juez o empresario”. Señaló que la confianza que se viene logrando entre las fuerzas federales y provinciales, es la misma que se traslada de los correntinos hacia el Estado, para continuar trabajando en conjunto con el resto del país.

Aseguró que “no me cabe ninguna duda que coordinando recursos humanos valiosos que tiene Corrientes con los recursos federales, además de los recursos logísticos como el esfuerzo que hizo la Provincia recientemente en la compra de equipamiento, nos va a dar muy buenos resultados y será una pata fundamental en este desafío que tenemos de crecer, desarrollarnos, reducir la pobreza y conseguir oportunidades de trabajo”. Por tal motivo Macri felicitó al gobernador Colombi y a todos los correntinos “por su ímpetu, convicción y sus ganas de salir adelante”.