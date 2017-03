Humber Shciavoni desechó un frente por fuera de ECo-Cambiemos

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 21, 2017 - 7

“Todavía es apresurado para hablar de candidaturas. Eso se discutirá dentro de ECo-Cambiemos. Pero lo que está claro es que no vamos a armar una lista por afuera de esa alianza en Corrientes”, dijo Humberto Schiavoni. “Respetamos a los gobernadores que lideran y coordinan los procesos electorales”, sostuvo. Schiavoni confirmó la presencia de Macri en Corrientes el próximo miércoles

El titular del PRO y hombre cercano al Presidente Mauricio Macri informó que el Ricardo Colombi tiene previsto un encuentro hoy con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en Buenos Aires y confirmó la llegada de Mauricio Macri a Corrientes este miércoles, donde tendría una agenda similar a la prevista el martes 14.

“No hubo una cuestión política en la visita pospuesta la semana pasada. Por su agenda, el presidente Macri no quiso venir de paso por Corrientes”, dijo el dirigente del PRO.

Y desechó que Macri se haya querido despegar de Colombi: “si se hubiese querido despegar no programaría una visita para 6 días después”

Schiavoni dejó entrever que se aceptará lo decidido por Colombi en materia de candidaturas: “a nivel de Cambiemos lo tenemos bien claro que los gobernadores lideran y coordinan cada proceso electoral. Somos respetuosos de eso. Lo de la candidatura en Corrientes es una definición pendiente y seguramente lo conversará el Presidente con Colombi”

“El liderazgo es de Ricardo Colombi. No sabemos las alternativas pero vamos a acompañar… desmiento totalmente armar una lista por afuera de ECo-Cambiemos”, aseguró

Respecto al posicionamiento de Ingrid Jetter, que reiteró sus ambiciones de ser candidata, Schiavoni dijo: “las decisiones estratégicas la toma la conducción nacional”

Las operaciones mediáticas

El titular del PRO también se refirió a los recientes informes que difundieron algunos medios nacionales tras lo sucedido en Itatí: “es lógico que se hagan estas maniobras en un año político, pero tuvieron patas cortas”

“Lo que se logró en Itatí es una demostración de que los resultados se dan cuando se trabaja de manera coordinada. Y uno de los ejes de la gestión de Macri es el ataque al narcotráfico”, sostuvo