Los gobernadores decidieron que cada provincia se hará cargo de los acuerdos paritarios docentes

Luego de la reunión entre Gobernadores que se realizó en el Consejo Federal de Inversiones en la Ciudad, los mandatarios acordaron que cada provincia se hará cargo de las negociaciones paritarias en su distrito, por lo que quedó descartada una paritaria nacional docente, como querían los gremios de los maestros.

"Cada provincia fijará los acuerdos paritarios que realice de acuerdo a sus previsiones presupuestarias", dijo el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que además le reclamó al Ejecutivo nacional una "actualización" de los recursos del fondo compensador educativo.

"Entendemos que tienen que seguir existiendo los recursos que Nación transfiere como fondo compensador para algunas provincias, como también los fondos en infraestructura escolar, con la correspondiente actualización", afirmó Bordet tras el cónclave, en el que los gobernadores no acordaron una cifra común.

Bordet agregó que "nos interesa que nuestros docentes tengan un salario acorde a las expectativas y pautas inflacionarias, y en este sentido la coincidencia es general, y cada provincia fijará los acuerdos paritarios que realice de acuerdo a sus previsiones presupuestarias".

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que "más allá de que haya una paritaria nacional" se deben sentar "todas las provincias a discutir", mientras aseguró se cuidará "el poder adquisitivo".

"Mas allá de que haya una paritaria nacional, nos tenemos que sentar todas las provincias a discutir", enfatizó y aseguró: "Vamos a cuidar el poder adquisitivo de los docentes".

En la misma línea se manifestó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Fuentes cercanas a la mandataria dijeron que durante el encuentro, los Gobernadores acordaron que "no hay pauta consensuada entre todos, cada provincia negocia". Además, fuentes cercanas a Vidal dijeron a Infobae que los mandatarios "acordaron no decir nada de números de aumento porque las realidades de cada provincia son distintas. Todos quieren preservar el poder adquisitivo de los docentes pero vemos una brecha grande entre lo que piden y la inflación de este año".

Esta semana, los gremios docentes se manifestaron en contra de la provincialización de las paritarias, y reclamaron un acuerdo nacional con el objetivo de que funcione como base para las discusiones con los Gobernadores.

Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), había dicho que "si no hay paritaria nacional habrá conflicto porque es volver a los '90".

Distintos sindicatos nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) reclamaron este mediodía en el centro porteño para que el gobierno nacional convoque a la paritaria nacional docente para definir salarios de este año.

Los gremios docentes realizaron la concentración en la esquina del Congreso, en avenida Rivadavia y Callao, poco antes de la reunión de los gobernadores provinciales. "Exigimos al Gobierno Nacional la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para la discusión de salarios y condiciones laborales", aseguraron los gremios docentes en un comunicado de prensa.

Los sindicatos advirtieron que el Poder Ejecutivo se reunirá con los gobernadores "para disciplinar en cuanto a conseguir un consenso para eliminar la paritaria nacional", que fue definida por ley durante el gobierno de Néstor Kirchner.