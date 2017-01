Ante las críticas el Gobierno cambió y ahora los feriados del 24/3, 02/04 y 20/06 serán innamovibles

Written by Luis Meza Categoría: Nacionales Publicado: - Ene 30, 2017 - 63

La decisión de mover los feriados por parte del Ejecutivo nacional había sido oficializado el lunes pasado en el Boletín Oficial.

El Gobierno anunció su decisión de volver a instaurar como "inamovibles" los feriados nacionales del 24 de marzo, del 2 de abril y del 20 de junio, según informó un comunicado de Presidencia.

“La medida fue tomada por el Presidente Mauricio Macri luego de escuchar las diferentes opiniones que se suscitaron sobre el tema, convencido que era la mejor decisión para evitar división y seguir trabajado en pos de la unidad de los argentinos”, sostiene el breve texto oficial que anunció la medida que entrará en vigencia el lunes.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había establecido que los feriados que conmemoraban el día de la Memoría, la Verdad y la Justicia, la gesta de Malvinas y la creación de la bandera se moverían de fecha suscitó críticas desde los sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y asociaciones que agrupan a los veteranos de guerra.

Además, algunos sectores cercanos al oficialismo habían expresado en las últimas horas algunas reservas sobre la conveniencia de esta decisión presidencial anunciada el pasado lunes.

Hoy, el presidente del Comité Nacional de la UCR a nivel nacional, José Corral, le había pedido al Gobierno nacional que "acepte las miradas" de quienes cuestionaron la decisión de transformar en "movible" al feriado del 24 de marzo y se mostró confiado en que, "en el marco del diálogo" se puedan encontrar "las mejores soluciones".

De esta forma, el titular del radicalismo, uno de los aliados del oficialismo en el marco de la coalición oficialista Cambiemos, se sumó a las voces que en los últimos días salieron al cruce del DNU con el que el Poder Ejecutivo modificaba el calendario de feriados.

"Estamos conversando con el Gobierno y a través de nuestros legisladores. Comprendemos la preocupación de diferentes instituciones en relación a que esto no signifique olvidar o restarle importancia a algo que es tan significativo. Imagínese la importancia que tiene esta discusión para los radicales, que somos quienes de algún modo lideramos el Juicio a las Juntas y el período de transición a la democracia con Raúl Alfonsín", sostuvo Corral.

En ese sentido, el diputado nacional por la UCR Ricardo Alfonsín había cuestionado la movilidad de estas fechas y al respecto mantuvo un contra punto con el ministro de Cultura, Pablo Avelluto.

“Hace poco el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, manifestó que las nuevas generaciones no tenían que cargar con la mochila de la dictadura. es como si los descendientes de las víctimas de los nazis, dijeran que no cargan con la mochila del genocidio", ejemplificó el dirigente radical.

En tanto que la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también sumó voz crítica al sentido del decreto presidencial, al considerar que se trataba de “una provocación”.

"No son fechas cualquiera, sino que son fechas que marcaron 30 mil vidas, 500 bebés, los robos de bienes y un país totalmente aniquilado y luego esas muertes injustas tan lejos de la patria de los chicos de Malvinas", fustigó Carlotto.

En tanto que el ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, sumó hoy su rechazo a la decisión del gobierno nacional y reclamó que se mantenga “la inamovibilidad".

"Que no nos divida lo que nos une", afirmó esta mañana el dirigente a través de su cuenta en la red social Twitter, en una imagen a la que acompaño con la leyenda: "mantengamos inamovibles los feriados del #24de Marzo y #2DeAbril".

Por su parte, la Federación Argentina de Municipios (FAM) le pidió hoy a sus a los distritos que integran esta entidad que declaren el 24 de marzo y el 2 de abril como "días no laborables".

“Tanto el 24 de marzo como el 2 de abril forman parte de la historia argentina”, señala el comunicado, en el que se recomienda a “todos los Municipios del país, independientemente del color político que posean, que esas fechas se declaren como días no laborables”.

La movilidad también fue rechazado por los gobiernos de Córdoba y Chubut, que ayer adelantaron sus decisiones de mantener al 24 de marzo y al 2 de abril como feriados inamovibles.

"Estos feriados no pueden ser cambiados de fecha, son fundacionales en el país. En la provincia haremos una jornada de reflexión en todas las escuelas para que allí se le diga sí a la democracia, sí a la vida y no al terrorismo de Estado. Esta medida alcanzará a 930 mil estudiantes”, señalo ayer el mandatario cordobés Juan Schiaretti.

En ese sentido, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, reflejó su oposición al sostener: "Hay que ser serios, porque no puede ser que corran fechas tan significativas que hacen a la historia de nuestro país, son heridas que no van a cerrar".

Asimismo, desde la administración que encabeza María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires llegaron voces disonantes en relación a esta iniciativa de la movilidad de los feriados.

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, expresó hoy su oposición al decreto del Poder Ejecutivo nacional al afirmar que tanto la última dictadura cívico militar como la Guerra de Malvinas “ocurrieron hace poco y hay gente que fue víctima y está muy activa” en el recuerdo de esos dos hechos históricos.

“Todo lo que se refiera a cuestiones que son esenciales para los organismos (de Derechos Humanos) deben ser trabajadas y consensuadas con ellos previamente. Si consideran que el feriado es inamovible, creo que se debería haber tenido en cuenta esa posición”, subrayó el funcionario del gobierno de Vidal.