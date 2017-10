Marco Pinto sobre la suspensión del torneo de pesca, Siento bronca, impotencia y vergüenza

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Oct 24, 2017 - 18

El Secretario de Turismo de la Municipalidad de Ituzaingó se refirió a la suspensión de la organización del torneo de pesca del Surubí, y lo hizo en duros terminos, expresando su malestar al afirmar que no compartía la decisión y que sentía bronca, impotencia y verguenza.

Texto publicado por Marcos Pintos en la red social Faceboox

"Lamento muchisimo informar que son ciertas las versiones sobre la Suspension del 22° Concurso Integracion de la Pesca del Surubi.

Realmente tengo mucha impotencia, bronca y verguenza tambien por la decision que se ha tomado, la cual no comparto en absoluto, pero tampoco soy yo quien administra el dinero del Municipio y mi postura no pesa.

Hasta la semana pasada tenia las garantias y la confianza de que el evento se iba a realizar, por eso mismo publicamente me ocupe de confirmar la realizacion del mismo ante la opinion de todos.

Hoy al llegar a la oficina me desayuno esta noticia. Me hubiera encantado revertir la situacion y agradezco a la gente que se acerco para buscar una solucion, pero para ese momento ya lo habian publicado y se viralizo por todos lados.

Les pido disculpas a todos los pescadores que ya habian realizado su inscripcion. Quiero darles la tranquilidad que se les va a devolver el dinero correspondiente.

Mil disculpas los guias de pesca, a los hoteleros, cabañeros, comerciantes y a todos los vecinos que se veran perjudicados, porque soy conciente del daño que se esta haciendo con esta decision pero lastimosamente ya es irreversible."