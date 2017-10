Primer coletazo pos elecciones, el Municipio decidió suspender la XXII edición de la pesca

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Oct 24, 2017 - 3

El resultado de las elecciones locales comenzó a dar sus primeros coletazos en el municipio local, que a través de un comunicado oficial en su portal digital dio a conocer la suspensión de la XXII Edición de la Pesca Embarcada del Surubí.

Comunicado oficial

La Municipalidad de Ituzaingó, comunica la suspensión del evento, programado para el mes de noviembre.

Es preciso destacar, que la realización del Concurso Integración de Pesca del Surubí, es con fondos propios del municipio, el cual no recibe aportes de Nación, Provincia, E.B.Y., ni ningún otro organismo. Por lo expresado, se decide no concretar el evento programado para los días 3, 4 y 5 de noviembre, el cual genera compromisos con posible endeudamiento del municipio, organizador del concurso, y la intención de ésta gestión es no concebir deudas para las autoridades que asuman en el Departamento Ejecutivo, en el próximo mandato.