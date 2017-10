La provincia fortalece a más de 35 clubes de barrios entregándoles indumentaria deportiva

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Oct 14, 2017 - 12

Este viernes, Ricardo Colombi encabezó la entrega de indumentaria y elementos deportivos a más de 30 instituciones deportivas de la ciudad de Ituzaingó y zonas aledañas. La misma, forma parte de la permanente política que lleva adelante la Provincia en beneficio de múltiples clubes barriales, potenciando la actividad física, el vínculo social y contrarrestando los particulares vicios que contaminan a la sociedad.

En un sencillo acto, el mandatario provincial, junto al gobernador electo, Gustavo Valdés y el subjefe administrativo de la EBY (Entidad Binacional Yaciretá) Eduardo Burna, presidió la entrega de camisetas y pelotas a más de 30 instituciones de la localidad y zonas cercanas, en las instalaciones del Club de Camping Recreativo “Ita Cuá”.

Los elementos provistos, fueron destinados a niños, jóvenes, y adultos que acuden a distintas instituciones sociales y deportivas, en pos de potenciar el vínculo social y el compañerismo, a través de la actividad física, y así contrarrestar “los flagelos que carcomen a nuestra sociedad, como la droga y el alcohol”, tal como lo sostuvo en múltiples ocasiones el gobernador de la provincia.

Dicha entrega, forma parte de una fuerte política de asistencia deportiva que lleva adelante el Gobierno provincial, a través de la cual se ha invertido –considerablemente- en infraestructura deportiva.

Palabras de Gustavo Valdés

Al ser consultado por la prensa, el mandatario provincial electo, y actual diputado nacional, Gustavo Valdés, destacó durante la jornada, “el aporte al deporte que lleva adelante el Gobierno provincial, en pos de tener a los chicos sanos, entretenidos, y con una actividad que los pueda sacar de la calle; con estas actividades deportivas, se generan amigos, relaciones, y esto permite que los mismos no vayan por el camino de los vicios, así que la mejor manera de alejarlos de ellos es no produciendo la demanda, y si se tiene una buena política deportiva, se va reduciendo la misma , protegiendo a nuestra juventud”.

En otro orden de temas, Valdés hizo referencia al Punto Ferial inaugurado con antelación en la localidad, considerando que “éstas son realizaciones importantes que viene realizando el gobernador Ricardo Colombi, en apoyo a los que tienen un producto para ofrecer, teniendo un lugar en donde vender: un espacio físico de calidad”. “Esto apunta a la idea de tener una marca propia y que estos productos puedan terminar en las góndolas de los supermercados, y no sólo en una estructura ferial, sino que tengan volumen y escala; por eso es importante generar todas las condiciones necesarias para potenciar el trabajo de estos pequeños productores”.