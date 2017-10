En esta ciudad Colombi inauguró importante espacio ferial que apunta al despegue comercial de productos artesanales

Written by Luis Meza Categoría: Locales Publicado: - Oct 14, 2017 - 8

Las familias de los feriantes se verán beneficiadas a partir del aumento del volumen comercializado y el agregado del valor de los productos regionales. Los objetivos son mejorar la calidad de la presentación de los productos mediante el proceso de capacitación en mercadeo, lograr mayor presencia de feriantes en eventos populares con el segundo puesto ferial. Este proyecto tiene un monto total de inversión de $1.802.922,84, afectando directamente a 17 personas, mientras que de manera indirecta se beneficiará a 65 personas.

El Gobierno provincial dejó inaugurado esta mañana el punto ferial y sala de elaboración de producción artesanal de la localidad de Ituzaingó, un espacio donde los feriantes podrán además exhibir y vender sus productos, al tiempo que también comenzarán a ser parte de esta cadena de comercialización, conforme a los procesos sanitarios y de control de calidad.

El acto contó con la presencia del Gobernador Ricardo Colombi, acompañado del Gobernador electo Gustavo Valdés, el viceintendente de Ituzaingó Juan Carlos Bertoia, el subjefe Administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá Eduardo Burna, el titular del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes Vicente Picó, el presidente de la Asociación Provincial de Ferias Francas Domingo Escalante y la presidente de la Asociación de Ferias Francas Che Retá Antonia Báez. En tanto que también se hicieron presentes el coordinador de Agricultura Familiar Manuel Tutuy, entre otros referentes del INTA Ituzaingó, legisladores provinciales y feriantes locales.

El Gobernador Colombi manifestó su beneplácito al compartir con los feriantes esta jornada, “es muy importante poder habilitar estas instalaciones, aprovechen es una decisión del Gobierno provincial y ahora con el nuevo gobernador electo esto se va a profundizar, es un hijo de ésta ciudad así que confíen en él, esto es para ustedes, que trabajen, que se sientan seguros, que produzcan y que mejoren su calidad de vida”, apuntó.

A su turno, Vicente Picó se refirió a la obra como un anhelo junto a los productores y feriantes locales, en el trabajo mancomunado con otras organizaciones como el INTA y Agricultura Familiar, “pero fundamentalmente con el trabajo con ustedes la feria franca de Ituzaingó, los feriantes de Isla Apipé y esto no es un hecho aislado o una casualidad porque tiene que ver con la formalización del negocio que ustedes llevan adelante, somos conscientes y sabemos de las dificultades que a veces afrontan en las cuestiones formales”, enfatizó el titular del IDERCOR.

Por otra parte, Picó manifestó que próximamente en Ituzaingó trabajarán en una necesidad de los feriantes, para que puedan alcanzar la formalidad fiscal y fundamentalmente sanitaria para así acceder a otros mercados, “para que el producto que ustedes tienen a la venta hoy aquí en la ciudad también puedan llegar a las góndolas de los supermercados”, sostuvo y agregó “éste es un escalón más, sabemos que necesitan un punto ferial más afuera que tenga que ver con la cuestión turística, seguramente la próxima gestión municipal nos va a ayudar a que eso ocurra y el compromiso del Gobernador, a través nuestro de que puedan contar con nosotros siempre”.

La titular de la Asociación Che Retá en tanto, dio la bienvenida a la nueva casa y sostuvo que hace 11 años vienen trabajando y apostando a las economías de los hogares y la posibilidad de ofrecer los productos de pequeños productores. “Estamos agradecidos por el apoyo del municipio, Gobierno Nacional y Provincial, INTA, Asociación Provincial de Ferias Francas, a la comunidad y sobre todo a nosotros los feriantes que trabajamos a diario por una vida mejor”, afirmó Antonia Báez.

Al respecto, el funcionario de la EBY Eduardo Burna indicó que es el resultado de las gestiones realizadas, además del esfuerzo y la gran tarea de los feriantes de, primero participar de todas las ferias de la provincia y segundo de que en este país donde lamentablemente hemos olvidado las raíces culturales de producir, éstas familias mantuvieron siempre este objetivo y el excedente venderlo, de manera tal de poder sostener a su familia, este es el hecho más trascendente y loable por eso creo que el aporte que hacen las diferentes instituciones, el Estado Provincial, Nacional, el INTA, tiene un gran mérito.

Al mismo tiempo, instó a que sea una actividad más multitudinaria para que más gente vuelva a producir, “la Argentina es esto, no son planes sociales, es producción, la Argentina tiene la fortaleza de ser un país con todos los climas, todas las oportunidades y lamentablemente las hemos ido perdiendo culturalmente y que recuperar este tipo de acciones, de personas que mantuvieron firme esta convicción, ésta sala de elaboración les permite a ellos mejorar su calidad de vender un poquito de mano de obra, de otra manera conforme a las condiciones bromatológicas le da un impulso a seguir estando en esta misma línea de trabajo”, aseguró.

Finalmente y en relación a la posibilidad de ubicar otro punto ferial en inmediaciones a la Ruta 12, Burna remarcó que todos los lugares turísticos tienen sobre la ruta estos espacios donde la gente puede vender sus productos regionales, lo que es la producción del lugar y nosotros no lo tenemos, este reclamo de ellos creo que es más que valedero y justo porque a veces el consumo de lo que producen en un pueblo como el nuestro no tienen el flujo de compradores y no aprovechan al máximo, en cambio sí están sobre la ruta o en el acceso obviamente van a triplicar la cantidad de ventas.