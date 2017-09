Elecciones 2017: ¿puedo votar en octubre si no voté en las PASO?

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Sep 28, 2017 - 49

Las elecciones primarias (PASO) son obligatorias, pero ¿qué pasa si no pudiste, o no quisiste, ir el pasado 13 de agosto?

Las elecciones primarias (PASO), al igual que las generales, son obligatorias así que si no pudiste ir a votar el último 13 de agosto tenes que hacerlo en el 22 de octubre.

Más allá de que no se prohíbe su participación, quienes no expliquen debidamente su falta en el plazo de 60 días desde los comicios aparecerán en el Registro Nacional de Infractores.

Por suerte, ahora no hay que hacer largas colas en una comisaría o una oficina pública para justificar que no fuiste a votar: el trámite se puede hacer por Internet en https://infractores.padron.gob.ar/

Hay que ingresar el motivo por el cual no se votó y la documentación que lo acredite. Puede ser un pasaporte sellado o un certificado médico. Si el motivo es la distancia de más de 500 kilómetros, tenes que ir a una comisaría a pedir un certificado que acredite la distancia del lugar de votación.

Allí se puede obtener la factura o pagar la multa por incumplimiento. El valor en caso de no votar en las PASO es de $50, mientras que para las Generales, la suma asciende a $100.