El año que viene vuelven los feriados puente

Lo aprobó el Congreso, luego de que Macri los dejara sin efecto por medio de un DNU. Sin embargo, el Presidente ahora tendrá la facultad de que haya o no y hasta tres por año.

El Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto que reinstaura los feriados puente en el país. Ahora, en lugar de haber dos por ley cada año, como fue hasta 2016, será el Poder Ejecutivo el que tendrá la facultad de fijar, o no, hasta tres feriados puente por año. Es decir, podrá haber uno, dos o tres por año, o directamente ninguno.

El presidente Mauricio Macri los había eliminado este año por medio de un decreto de necesidad de urgencia y ahora será él quien decida hasta el fin de su mandato sin en los próximos dos años los argentinos gozarán o no de algún feriado puente en 2018 y 2019.

La iniciativa fue aprobada sin debate y obtuvo 59 votos afirmativos y una sola abstención, del peronista santafesino Omar Perotti.

La nueva normativa mantiene la estructura actual de feriados inamovibles y trasladables, pero con la novedad que se autoriza al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables, que deben coincidir con los días lunes o viernes, cuando haya feriados inamovibles los jueves o martes, para crear fines de semana largos.

Además el Poder Ejecutivo deberá establecer esos feriados con 50 días de antelación a la finalización del año calendario.

El DNU firmado por Macri que eliminó los feriados puente cuenta con dictamen de rechazo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero ese despacho no fue tratado en ninguno de los dos recintos y el Congreso avanzó en cambio con el proyecto de ley.