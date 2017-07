WhatsApp: Las ocho funciones desconocidas

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Jul 24, 2017 - 63

WhatsApp se caracterizó desde su irrupción en los celulares inteligentes, allá en 2009, por contar con un abanico de funciones que lo han distinguido cada vez más de sus competidores -Line, Facebook Messenger o Telegram, el principal- pero muchas de ellas no son utilizadas habitualmente por el usuario promedio. A continuación, te mostramos ocho funciones de la aplicación que enriquecerán la experiencia de utilizar WhatsApp en sus versiones para iPhone y Android.

Obtener accesos directos a conversaciones

A diferencia de iPhone, la versión de WhatsApp para Android permite crear un acceso de las conversaciones en el escritorio de tu celular, lo que facilita el ingreso a las conversaciones que necesita todo el tiempo.

Crear acceso directo

Leer, responder o enviar mensajes desde Siri

Los usuarios de Apple pueden hacer que su asistente inteligente por voz lea cualquier mensajes de WhatsApp, una vez que hayan seguido los pasos para darle acceso. También puede responder al mensaje con su voz o iniciar un nuevo mensaje a un contacto.

Ocultar el doble tilde azul

Sin dudas, el doble tilde azul de WhatsApp ha sido la características que más problemas puede traerte, especialmente cuando no respondés instantáneamente y alguien ya sabe que leído sus mensajes. Puede desactivarlos, pero vale la pena señalar que si lo hace, tampoco recibirá recibos de lectura para sus mensajes.

Los usuarios de iPhone que utilizan el asistente Siri para leer los mensajes, no tendrán problemas con el doble tilde azul, ya que de este modo no aparecerán.

IOS: Configuración> Cuenta> Privacidad> Desactivar Recibos de lectura.

Android: Ajustes> Cuenta> Privacidad> Desactivar recibos de lectura.

Agregar fechas al calendario automáticamente

Si eres propenso a olvidar las fechas mencionadas en varios chats, es posible crear automáticamente un evento directamente desde WhatsApp. Eso sí, solo funciona en iPhone.

IOS: Mantenga pulsada una fecha en el chat> Crear evento > Acceder al

Marcar chats importantes

¿A quién no le ocurrió leer una conversación y luego olvidar por completo de responder? Lo hacemos todo el tiempo...Sin embargo, hay una manera de marcar charlas importantes para recordarlas en todo momento.

IOS: Chats> Deslizar de izquierda a derecha> Marcar como no leído

?Android: larga pulsar chat> Abrir menú> Marcar como no leído

Ver chats recientes sin abrir

Los usuarios de Apple pueden ver qué contactos tienen mensajes sin leer sin abrir la aplicación WhatsApp con el widget "WhatsApp Recent Chats". Una vez descargado de la tienda digital, se pueden marcar hasta ocho de sus últimos chats cuando pase de izquierda a derecha desde la pantalla principal principal o la pantalla de bloqueo.

El widget muestra el icono de imagen de perfil circular con un número de cuántos chats no leídos que tiene de ese contacto en particular. A continuación, puede hacer clic en el chat que desea leer y WhatsApp lo abrirá.

IOS: deslízate de izquierda a derecha desde la pantalla de bloqueo o desde la pantalla de inicio principal> Desplázate hasta el icono Editar en la parte inferior> Agregar el icono de Chats recientes de WhatsApp> Reorganiza el orden de tus widgets.

?Marcar mensajes importantes

Algunos mensajes son más importantes que otros. Para darles relevancia, iPhone y Android pueden marcarlos como favorito y encontrarlos fácilmente en la sección Mensajes destacados.

IOS: Chats> Chat específico> Mensaje específico> mantenga presionado y seleccione la estrella

Android: Chat> Chat específico> Mensaje específico>Mantenga pulsado y presione la estrella

Enviar un mensaje público, pero en privado

Si queremos escribirle a varios contactos de manera privada pero sin tener que abrir cada charla por separado, iPhone y Android tienen la opción para realizarlo y ahorrar tiempo. Resulta efectivo para difundir una noticia o evento especial.

IOS: Chats>Lista de difusión> Nueva lista>

Añadir contactos Android: Chats> Menú> Nueva difusión

De este modo, podrás enviar un mensaje de difusión a una lista de contactos y que aparezca como si los hubiera enviado individualmente.

FUENTE: INFOBAE