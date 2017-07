Desde Itured deseamos a todos un ¡MUY FELIZ DIA DEL AMIGO!

Written by Luis Meza Categoría: Interes General Publicado: - Jul 20, 2017 - 12

En este día tan especial, muy argentino por cierto, desde www.itured.com deseamos a todos que pasen un muy feliz día rodeados de sus amigos. Compartimos con ustedes el origen del porqué se celebra el día del amigo.

Una tradición argentina que hoy se celebra también en España, Brasil y Uruguay. Una fecha especial, fue impulsada por el músico, odontólogo y profesor de psicología Enrique Ernesto Febbraro. El origen.

Esta popular fecha es un invento argentino, que encontró la inspiración en un ignoto odontólogo, músico y profesor de psicología, filosofía e historia de una manera muy especial.

El 20 de julio de 1969, hace 48 años, un hombre pisó la Luna por primera vez. Por esta razón, esta fecha quedó en la conciencia colectiva como un logro de todo el mundo. Ese día Enrique Ernesto Febbraro tuvo una idea repentina: conectarse con el resto del mundo a través del envío de cartas.

La nave Apolo 11 todavía estaba en órbita cuando decidó enviar 1.000 mensajes. Todos a diferentes personas de diversos países. La respuesta no tardó en llegar: 700 individuos le respondieron su misiva y, de esta forma, quedó instalada esta fecha.

"Viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y al mismo tiempo me dije que un pueblo de amigos sería una nación imbatible. ¡Ya está, el 20 de julio es el día elegido!", les explicó a sus destinatarios.

La elección de este día específico no fue al azar: Febbraro, alto miembro de la masonería argentina, tenía una empatía muy grande con Edwin Aldrin, coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien descendió de la nave espacial Apolo XI y se unió junto a su compañero Neil Armstrong en el aterrizaje del hombre en la Luna. Aldrin también era masón.

Febbraro murió el 4 de noviembre de 2008. En su última entrevista, dada al diario La Voz del Interior, aseguró que "la amistad es la virtud más sobresaliente porque es desinteresada de todas maneras". Además, agregó que la idea "fue una vieja ocurrencia de cuando era locutor en Radio Argentina con Juan Monti".

Con el paso de los años, se comprobó que su iniciativa tenía repercusión mundial: cada 20 de julio, los amigos que viven en la Argentina, Brasil, Uruguay y España se reúnen en casas, bares y restaurantes para brindar por su amistad.

