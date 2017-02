El Congreso de ACDP decidió la adhesión al paro nacional docente de 48 horas

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 25, 2017 - 5

El Congreso Provincial de ACDP, reunido en esta Capital, decidió la adhesión al paro nacional de 48 horas y el acompañamiento a las movilizaciones. “El Congreso nos dio el mandato y nos sumamos a las medidas de no iniciar el ciclo lectivo; tomamos la lucha nacional como propia”, dijo José Gea, titular de la CD del gremio. “Las clases no comienzan en reclamo al inicio de las paritarias”, sostuvo. “No obstante tener una propuesta local, la medida se toma igual”, dijo

“Tomamos la lucha nacional como propia: el mandato del Congreso es paro por 48 horas (6 y 7 de marzo) y movilización. Lo importante es que las clases no se inician ante el reclamo de las paritarias nacionales”, explicó José Gea, al terminar el cónclave.

“A nivel provincial, los congresales nos dieron los parámetros de lo que se solicita y lo que se pide es el aumento al básico: ese es el mandato del Congreso y ahora esperamos la convocatoria. El pedido ronda los 35% de aumento salarial anual”, dijo

“Tenemos la necesidad y la predisposición al diálogo. Si nos llaman, iremos con esa propuesta”, sostuvo el referente sindical.

Gea resaltó que “el paro y la movilización es a nivel nacional y nos plegamos. Vamos a defender las paritarias nacionales y esperemos que a nivel provincial podamos dar a conocer esta propuesta, porque hasta ahora no nos llamaron”

Sobre qué sucederá si hay arreglo a nivel provincial, explicó: “somos orgánicos y dependemos del mandato de las organizaciones nacionales: la medida se toma igual”

“No nos convocaron a una reunión a nivel provincial. No tenemos fecha”, dijo