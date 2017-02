La Coca Cola avanza en el proceso de instalación de su planta en Corrientes

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 25, 2017 - 6

En la fecha personal técnico de la Empresa Arca Continental, la firma que comercializa los productos Coca Cola en la zona, dieron detalles al subsecretario general de la Gobernación Raúl Nicolini, respecto de las tareas que se llevan adelante en el marco del Plan que prevé primero la construcción del Centro de Distribución y, finalmente la planta productora y embotelladora de la compañía.

Coca Cola en cumplimientos, según consignó el personal de la empresa, cumpliendo los plazos establecidos, se encuentra en la actualidad trabajando en el armado del obrador, para cual está recibiendo los módulos que serán parte de las oficinas administrativas, cocinas, sanitarios y dependencias para los trabajadores que prestaran servicio, en las distintas actividades que se deben cumplimentar. Durante la vista del funcionario provincial al predio de la mencionada firma, estaban llegando los contenedores que formarán de parte de la estructura del obrador, mientras se divisaban trabajadores que cumplían tareas de nivelación de sueldos, instalación de servicios, entre otras actividades, tendientes a asegurar la instalación y el correcto funcionamiento del mencionado Obrador.

Destacaron que este proceso que demandará poco más de un mes, una vez concluido, de inmediato se derivará en los trabajos de construcción del Centro de Distribución, que luego ya en pleno funcionamiento, dará curso a la obra de Planta Embotelladora y productora de Coca Cola.

Consultado Nicolini respecto de los trabajos que se llevaban a adelante en el mencionado predio y si esto está dentro de lo que el gobierne entiende corresponde, consignando; “La empresa está cumpliendo los plazos establecidos, que derivarán en su instalación definitiva, por supuesto que surgen contratiempos, como el clima, dado que no es sencillo instalar un obrador en un terreno como el de este predio, sobre todo de las dimensiones que se requiere para esta obra. No obstante no hay ningún atraso, además todos los trabajados que se llevan a cabo en este periodo, se realizan con empresas y trabajadores correntinos”.

Para luego agregar: “la empresa también mostró conformidad con el proceso que se lleva adelante, indicando que se cumplen dentro de los plazos establecidos, destacando que una vez que concluya la instalación del Obrador se iniciarán las obras de construcción del Centro de Distribución, por lo que se puede decir que se ingresa en la etapa más importante, que prevé que con este sector en pleno funcionamiento, se comienzo con la construcción de planta productora, es decir se ingresa en la etapa final del proyecto”.

Según consignaron los funcionarios de la firma Arca Continental, los trabajos se intensificaran en los próximos días, con la llegada de los módulos y la instalación de los servicios que requerirán los trabajadores y técnicos que se abocarán al desarrollo de las obras.