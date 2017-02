Desde este miércoles la Provincia abona los sueldos del mes de febrero en tres días

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 22, 2017 - 14

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres confirmó la liquidación de haberes desde este miércoles 22, día en el que percibirán sus haberes los trabajadores en actividad que perciben hasta $10.650 y los jubilados hasta $10 mil; el jueves 23, cobrarán los activos hasta $16.000 y los pasivos hasta $16.500; el último tramo se abonará el viernes 24. ”, afirmó el gobernador Ricardo Colombi al referirse a la política salarial para 2.017.

Instruido por el gobernador Ricardo Colombi y en coordinación con el Banco de Corrientes S.A., el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, definió los montos por tramos de la liquidación de los haberes de febrero a los más de 75 mil agentes de la administración pública provincial. El jefe de la cartera económica correntina confirmó que el pago comienza este miércoles 22, en tres días, y afirmó que la Provincia alista la política salarial para 2017.

Con el pago del sueldo, sumado al plus, el Gobierno Provincial suma una inversión salarial en febrero de 1.500 millones de pesos. El ministro Vaz Torres adelantó que este miércoles 22, percibirán sus haberes los agentes activos hasta 10.650 pesos, y pasivos hasta $10 mil; el jueves 23, cobrarán los activos hasta $16 mil, y los pasivos hasta $16.500; el cronograma de paga de febrero finalizará el viernes 24. Cabe recordar que el Ministro había señalado ya la semana pasada que el titular del Poder Ejecutivo había resuelto anticipar el pago considerando el feriado de carnaval y las necesidades producto del inicio de clases próximo.

“En paralelo, al margen de cumplir mensualmente con las obligaciones que tiene el Estado por los compromisos que hemos asumido; estamos trabajando en las medidas de recomposición del salario de este año, considerando que para el Gobernador este tema ha sido una prioridad durante toda su gestión”, remarcó Vaz Torres. “Las condiciones para avanzar en este tema son las mismas que hemos planteado desde el primer día: gradualidad, equidad y sustentabilidad”.

“Vamos a tratar de decidir por la mejor pauta salarial posible y esto se está analizando en estos momentos”, afirmó el gobernador Ricardo Colombi al referirse a la política salarial para 2017.

“Como siempre lo hacemos y lo decimos, vamos avanzar con la recomposición salarial. Y si durante el año la cuestión se torna previsible también vamos a ir adoptando todas las medidas. Vamos a tener este año un proceso salarial importante en la provincia de Corrientes”, adelantó el Mandatario.

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

“Esa es la tranquilidad que nosotros tenemos que transmitir y, por supuesto, la seguridad de que se cumplirá en tiempo y forma. Podemos hacer anuncios demagógicos y la Provincia después no termina cumpliendo en tiempo y forma. Creo que tenemos que ser claros, previsibles y responsables, como siempre lo fuimos”, sostuvo el Gobernador.

“La idea es ir trabajando en la recomposición del salario de acuerdo a la evolución económica del país. Iremos tomando todas las decisiones que creamos sean convenientes y necesarias. Vamos a planificar la política salarial y luego vamos a ejecutar”, anunció Colombi.

“Como hicimos el año pasado vamos a volver a hacerlo en este. Planificamos una política y siempre -cuando la Provincia puede tomar y sostener nuevas medidas- se procederá a hacerlo; así en 2016 pudimos adelantar plazos, modificar y mejorar el plus”, recordó el Mandatario correntino.

DIÁLOGO PERMANTE

“Siempre se conversa con todos los sectores; se lo hace con los docentes y luego se va transmitiendo al resto de las entidades gremiales”, dijo Colombi.

“Si en los ochos años anteriores hubo entendimiento, en base a la seriedad, a la responsabilidad, y al compromiso de la dirigencia gremial, no creo que este año sea la excepción, no creo que este año haya algún tipo de inconveniente”, afirmó el Goberandor con relación al sector educativo.

“Siempre les dijimos que, en base a la previsibilidad y las posibilidades, íbamos a ir tomando medidas para mejorar el salario. Siempre lo hicimos. Pautamos una cuestión y con el transcurrir del tiempo si se podía mejorar, se mejoraba”, destacó el titular del Poder Ejecutivo correntino.

“Ahora tenemos que tener el mismo criterio, la misma responsabilidad y el mismo entendimiento. Lo vamos a llevar a cabo. En el mensaje del 1 de marzo del año pasado destaqué el diálogo con el sector docente para el inicio normal de las clases en 2016”, recordó Colombi.

OBRAS FUNDAMENTALES

“Lo importante es que vamos a dejar una provincia ordenada, previsible fiscalmente y eso es lo importante; esto es lo que nos permite, por ejemplo, ser sujetos de créditos”, subrayó Colombi.

“Tomar créditos para obras de infraestructura. Todos los créditos que se están tomando están destinados a dos cuestiones fundamentales: como ser energía y caminos. Esto se puede hacer porque tenemos una provincia seria, responsable y con un futuro mucho mejor”, concluyó el gobernador Colombi.

MONTOS Y TRAMOS

FECHA ACTIVOS PASIVOS

MIÉRCOLES 22/02 $10.650 $10.000

JUEVES 23/02 $16.000 $16.500

VIERNES 24/02 Finalizar Finalizar