La alianza ECO también se afianza en “Mantilla”

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 14, 2017 - 2

En una reunión presidida por Pedro Cassani, vecinos de J. R. Fernández, coincidieron en unir voluntades para alcanzar objetivos comunitarios. El cónclave, fue en forma posterior a la agenda institucional desplegada, donde se comprometió el apoyo legislativo a la lucha para que "el tren" vuelva a funcionar en la provincia de Corrientes.

En una reunión de vecinos de J. R. Fernández (ex Estación Mantilla) con el Presidente de Encuentro Liberal -ELI- Pedro Cassani, se selló un compromiso de “unir voluntades” en pos de objetivos comunes, como ser, la construcción del edificio para la escuela secundaria, extensión de los servicios de agua potable y de electricidad, entre tantas otras necesidades.

En la oportunidad, cada vecino pudo hablar con libertad, y escuchar de la voz del ex intendente de San Roque Raúl Pelozo, las posibles soluciones a dichos problemas, hablando desde la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de su función como jefe comunal.

En ese sentido, Cassani señaló que “las puertas están abiertas para coincidir en objetivos comunes. Bienvenidos sean todos aquellos que se quieran sumar. Desde Eli y desde ECO, no ponemos ningún tipo de condiciones para poder trabajar juntos”, afirmó a los presentes.

En ese aspecto, sostuvo que el plan es armar una agenda común de los temas que preocupan a Corrientes, en particular en cada municipio, y de ahí, avanzar en la resolución de los mismos.

“No vinimos ni a criticar ni a ponderar a nadie. Vinimos para decirles que pueden contar con nosotros, como un elemento de construcción compuesto por dirigentes de todas las fuerzas políticas que encuentran dentro de Eli, y de ECO, la posibilidad de ser protagonistas”.

Acompañado por el concejal actual de San Roque Raúl Pelozo, Cassani también expresó: “Valoramos a la gente por lo que son, NO por la cantidad de votos que tienen. A nosotros, nos interesa los correntinos, en cualquier lugar donde vivan independientemente de la gravitación electoral que puedan tener. Los correntinos valemos por lo que somos, no por lo que votamos”, manifestó.

Durante la reunión el vecino Luis Alegre, quien por razones laborales debe estar mucho tiempo en Estados Unidos de Norteamérica, le sugirió a sus compoblanos que se unieran, expresando su deseo de “aportar” al crecimiento de Mantilla. “Pido pocas palabras, mas unión de todos”, dijo.

En el mismo sentido, “Papi” Meza sostuvo que es necesario incorporar a los temas urgentes, la construcción de un edificio para la policía en un lugar más céntrico, y de la terminación de la estación de rebaje en el acceso en la ciudad.

Asimismo Damián "Chochito" Benítez, hizo una síntesis de la realidad de "Mantilla" hoy, "la que necesita de la fusión de voluntades para progresar, según señaló.

De esta manera, fue surgiendo lo que pronto se formalizará: una "mesa de diálogo", la cual estará integrada por todos lo que deseen sumarse a este proyecto.

“Yo no vine a prometer, vine a comprometerme a trabajar con ustedes… hay que mirar al futuro, no al pasado. Podemos hacerlo. Su pueblo lo merece”, dijo Cassani en la reunión desarrollada en el domicilio de la familia Pared.

Asistieron, entre otros, Damián “Chochito” Benítez, Remigio Valenzuela, Dorita Sosa, Hugo Pared, Papi Meza, Emilio Araujo, Lorena Soto; y los referentes de Chavarría encabezados por Víctor Torres.