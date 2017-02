Para gremios docentes el porcentaje de aumento no debe ser menor al 20 por ciento

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 07, 2017 - 14

El titular del gremio docente MUD, Juan Kuroki, dialogó con Sudamericana y en el marco del inicio de las negociaciones con el Gobierno Provincial anticipó que pedirán una cifra “no menor” al 20 por ciento. “Las negociaciones aún no arrancaron, pero sabemos el porcentaje que se maneja a nivel país”. Piden acelerar el diálogo para evitar conflicto en el inicio del ciclo lectivo. FUENTE RADIO SUDAMERICANA

Juan Kuroki (MUD) dialogó con Radio Sudamericana y en el marco del inicio de las negociaciones salariales entre Gobierno y maestros, aseguró que de ser convocados, pedirán un monto no inferior al 20 por ciento.

Este mediodía, en la Provincia de Buenos Aires se dio la primera reunión y la Gobernadora ofreció un aumento piso del 18%, en cuatro cuotas de 4,5% cada una, atadas al índice de inflación del INDEC. Si la inflación es mayor al 18% se ajusta automáticamente a la alza, y si es menor, igual se paga 18%.

“El porcentaje es un problema en todo el país; yo creo que es una decisión tomada desde la Nación con la anuencia de todos los gobernadores. Nosotros, desde el lado que nos toca no debemos aceptar una cifra inferior al 20 por ciento”, sostuvo el gremialista.

“La verdad es que sabemos que algunas provincias ni siquiera tienen pensando otorgar incrementos, pero tenemos que iniciar con el diálogo”, manifestó.

Desde el MUD sostienen que entre la negociación, solicitarán un incremento automático en caso que la inflación sea superior a la cifra acordada. “Hasta ahora no nos han convocado, pero esperamos el llamado para iniciar las mesas de diálogo lo antes posible”, agregó en el programa “Buenas Tardes País”.