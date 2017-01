Provincia analiza pautas económicas e indicadores nacionales y planifica acciones

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 30, 2017 - 30

El gobernador, Ricardo Colombi, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, junto al equipo económico, se reunió este viernes durante la mañana en el despacho oficial del Mandatario para analizar pautas que incluyen el comportamiento de la recaudación, indicadores macroeconómicos, las proyecciones del gobierno nacional y las medidas que llegarán a las provincias.

Finalizado el encuentro de trabajo, el titular de la cartera económica fue consultado por la prensa sobre los aspectos que se abordaron junto a Colombi.

“Estamos mirando como viene la recaudación de enero que es un mes particular, pero es un inicio para proyectar números y previsiones. Analizamos las variables de lo que establece el presupuesto nacional, lo que nos cuesta la modificación del Impuesto a las Ganancias y el fondo compensador; lo que antes era para siete provincias se va a distribuir a la totalidad de las jurisdicciones. Obviamente no es lo mismo el recurso para siete provincias que para veinticuatro y todas estas variables se analizaron junto al Gobernador”, señaló Vaz Torres.

Sobre la política salarial, el Ministro ratificó que –como cada ejercicio- buscan previsión y equidad. “El único tope es que los recursos disponibles y permanentes sean previsibles para la política de recuperación que vamos a encarar. No nos imponemos otro tope, ni techo o porcentaje; lo que estamos viendo es cómo ganarle al proceso inflacionario y en la recomposición salarial cual es la mayor equidad que se puede alcanzar”, afirmó el titular de la cartera económica.

ENERGÍA

El Ministro, también titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), habló acerca del contexto nacional en materia energética y las tarifas, sobre lo cual aclaró: “Nosotros estamos absorbiendo los mayores costos, lo venimos mitigando con la implementación de la tarifa social y lo que estamos haciendo ahora es ver cómo van a ser los incrementos que se establecieron y como acompañar estos procesos”.

“Lo que apreciamos es que Argentina en solo un año dejó de importar la atrocidad de energía, queda claro que había una intención dispendiosa y hasta mafiosa en el manejo de los recursos energéticos”, consideró y agregó además que “en el presupuesto nacional, la Nación se hace cargo de los costos por el incumplimiento del plan de convergencia y se instrumenta un esquema de compensación con las provincias reconociendo lo que no se transfirió en su momento”.

“Por un lado tenemos la deuda con el mercado y por el otro las deudas que se le originaron a las provincias por no haber tocado las tarifas, imaginen el costo social que esto significa, que gradualmente se viene corrigiendo”, explicó Vaz Torres. “La expectativa nuestra es que tenemos la posibilidad de mayor dialogo y la certeza de que podemos ver los números y compartirlos”, evaluó.

“En ese ámbito, el control jurisdiccional sobre las prestatarias del servicio ya no depende del favor y cariño de la presidente a fulanito, depende de la institucionalidad y esto es muy bueno para la sociedad, y se va a notar”, concluyó el Ministro.