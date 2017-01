El Ministro Frigerio estuvo en Mercedes y Corrientes Capital

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 26, 2017 - 20

Frigerio: “Estamos acá para anunciar los resultados de esa visión distinta que hay por parte del Gobierno nacional”

Audio Frigerio - desde Mercedes

El Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, en su paso por la ciudad de Mercedes, tras visitar obras acompañado del gobernador Ricardo Colombi, y otros funcionarios provinciales, ante los medios de prensa expresó “Corrientes ha sido una provincia que en los últimos años fue claramente discriminada y esto cambió a partir del 10 de diciembre del 2015”.

“Estamos acá para anunciar precisamente los resultados de esa distinta visión que hay hoy en Corrientes por parte del Gobierno nacional” afirmó. “Cambiemos es el espacio político que va a ganar las elecciones este año” enfatizó.

“Las obras públicas son lo que le cambia la vida a la gente, lo que soluciona los problemas concretos, Corrientes ha sido una provincia que en los últimos años fue claramente discriminada y esto cambió a partir del 10 de diciembre del 2015, y estamos acá para anunciar precisamente los resultados de esa distinta visión que hay hoy en Corrientes por parte del Gobierno nacional” expresó el Ministro Frigerio.

“Obras fundamentales para el sector productivo, como los caminos de salida de la producción, vamos a hablar de obras energéticas, de gas, vamos a firmar convenios de hábitat por programas que tenemos en la secretaría de viviendas que impacta directamente en los barrios más vulnerables de la Argentina, donde hay más necesidades de presencia del Estado” manifestó.

“Vamos a visitar y a hacer anuncios de PROCREAR que también tiene que ver con soluciones habitacionales, son muchas obras en marcha y queremos comunicar esto a todos los correntinos” afirmó el funcionario nacional.

Voto electrónico

“Lamentablemente el año pasado, impidió por parte del kirchnerismo la discusión de este tema en el congreso, no pudimos debatir este tema de cara a la gente, nosotros vamos a insistir. Creo que mejorar y darle más confianza al proceso electoral es una demanda de la gente y si esto no lo podemos implementar desde el gobierno nacional hacia las provincias, entendemos va a venir desde las provincias al gobierno nacional” consideró.

“Hay 7 provincias que ya implementaron la boleta única electrónica, la incorporación de tecnología en la votación, este cambio es inexorable, la gente no le tiene miedo a la tecnología, utiliza la tecnología todo el día y en todos los momentos de su vida, por qué no incorporar tecnología para darle más tranquilidad y confianza a la hora de la votación, que es el día de la democracia más grande que tenemos cada dos años” sostuvo Frigerio.

ECO está con Cambiemos

“Sí, por supuesto somos cambiemos, hemos hecho el lanzamiento en noviembre de la mesa de Cambiemos, en Corrientes con el gobernador y el resto de las fuerzas políticas que integran Cambiemos acá en la provincia. Cambiemos es el espacio más importante del país con mayor presencia y actividad en todos y cada uno de los territorios de nuestro país, estamos muy orgullosos de haber podido consolidar este espacio político en estos pocos meses que tiene de vida, nadie daba mucho por nosotros al principio, ni creían que podíamos llegar juntos a la elección en el 2015 y mucho menos ganar esta elección y consolidar este espacio político en este año de gobierno” mantuvo.

“Pero sin embargo, lo pudimos hacer, pudimos entender todos que era una necesidad y un pedido de la ciudadanía tener este espacio político fortalecido y es el espacio político que va a ganar las elecciones este año” remarcó el funcionario nacional.