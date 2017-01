Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 24, 2017 - 35

El vicegobernador Gustavo Canteros ratificó que aspira a ser el nuevo gobernador de Corrientes por ECO para continuar con un proceso de transformación que “ahora se apresta a iniciar el camino de la industrialización”. FUENTE DIARIO EL LITORAL

“Convoco para ello a todos los sectores en un ámbito de diálogo constante para la generación de una verdadera política de Estado que no quede circunscripta a decisiones coyunturales, sino que se proyecte a futuro”, expresó en declaraciones a la prensa.

“Formo parte de ECO, acompañé el proyecto de reforma de la Constitución y apoyo sin condicionamientos al gobernador Ricardo Colombi, a quién le agradezco su reconocimiento, pero hoy la realidad indica que debemos elegir a un nuevo mandatario”, dijo.

Advirtió finalmente que al no avanzar el proyecto de reforma "se abrió otro escenario político, en el que puedo presentar mis ideas de trasformación, por ejemplo para Paso de los Libres, que puede transformarse en un centro de comercio internacional aprovechando su posición estratégica en el ámbito regional”.

Canteros trazó un diagnóstico de la realidad actual de Paso de los Libres para ratificar su compromiso de “trabajar para que esta ciudad fronteriza sea una potencia industrial apuntalada por las grandes oportunidades de negocios que se presentan en zonas de frontera, ya que estamos ante la aduana seca más importante del país”.

Para el vicegobernador, Libres "llegó a un punto en el que debe dejar de ser un lugar de paso para transformarse en un generador constante de oportunidades, y ese objetivo lo conseguiremos convirtiendo a este punto estratégico de Corrientes en un centro internacional de negocios".

Tras reunirse con empresarios y autoridades del Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), el número dos del Gobierno provincial remarcó que "lo hecho hasta ahora por la administración ECO permitió sentar las bases para comenzar una nueva etapa que será la del desarrollo industrial".

Los profesionales plantearon la alta carga impositiva que padece el comercio, y solicitaron alternativas para el pago de Ingresos Brutos, a la vez que reconocieron la predisposición de Canteros: “Es la primera vez que recibimos a un funcionario provincial que se acerca a escuchar nuestras inquietudes”.

El vicegobernador respondió a las inquietudes con propuestas de trabajo conjunto: “Si aprovechamos las oportunidades que genera el comercio internacional podemos estimular la creación de empleo, incentivar a los empresarios y mejorar la calidad de vida no sólo en Paso de los Libres sino en toda la provincia".

Sostuvo en ese marco de intercambio de ideas que "en la medida que generemos condiciones económicas favorables a través del trabajo en equipo, de la combinación de lo público y lo privado alcanzaremos la gran meta que es el desarrollo”.