Canteros aseguró Estar bien en las encuestas genera compromiso y responsabilidad

El Vicegobernador Gustavo Canteros visitó los estudios de Radio Sudamericana y habló de sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones provinciales. Si bien sostuvo que las encuestas lo posicionan en un muy buen lugar, dijo que esto le genera mayor compromiso y responsabilidad para con la sociedad. “Para elegir al candidato, aspiro al diálogo y al consenso. Espero a que se tenga en cuenta lo que la gente espera y quiere del futuro gobernador”. FUENTE RADIO SUDAMERICANA

Un distendido Gustavo Canteros afirmó esta mañana ante los mirófonos de Sudamericana que se siente seguro para desempeñarse como gobernador de la provincia, cargo para el que "me reparé toda la vida, ejerciendo con responsabilidad los roles institucionales en los que me desempeñé, como dirigente gremial, diputado, senador y vicegobernador".

"Con esa misma responsabilidad abrí este año un espacio de diálogo institucional con los sectores de la producción, la economía y el trabajo, que considero claves para consolidar el futuro de la provincia", dijo refiriéndose a las reuniones que se vienen desarrollando en el palacio legislativo y que convocaron este año a los representantes de APICC y jóvenes empresarios y emprendedores, que aportaron una mirada acerca de las necesidades de cada sector para continuar creciendo. "Nuestra provincia tiene todas las condiciones para crecer y la nueva relación generada con el gobierno nacional nos permitirá profundizar este camino", aseguró.

Ante las consultas del periodismo acerca de las ventajas que le ofrecen en este tiempo electoral las encuestas que se dieron a conocer en la provincia, el vicegobernador reflexionó "estar bien en las encuestas me genera compromiso y responsabilidad con la sociedad. Y más allá de las lecciones debemos pensar en quién va a gobernar la provincia en los próximos cuatro años, quien va a defender lo que se logró durante este gobierno, y va a tomar el camino del desarrollo que Corrientes merece".

Para entrar en la carrera electoral es necesario que ECO defina los candidatos dentro de un importante espectro de partidos que conforman la alianza."Soy de ECO y el candidato que surja denuestras filas será seguramente quien mejor represente los objetivos de nuestro espacio, como las expectativas e intereses del electorado, que no pueden soslayarse", afirmó.

Canteros consideró que "el correntino está preparado para decidir, sabe quién lo va a representar mejor en el ámbito provincial, en el ámbito municipal y en el ámbito legislativo. Desdoblar las elecciones es duplicar esfuerzos y gastos. Creo que las elecciones deberían ser unificadas" expresó.

Agenda cargada "Esta noche estaré acompañando la apertura de la Fiesta Nacional del Chamamé, que ha crecido al punto de superar a Cosquín y que nos muestra como una provincia con una fuerte identidad y una riqueza cultural que nos diferencia y destaca" dijo Canteros.

"El lunes estaré visitando Paso de los Libres donde participaré en una serie de reuniones con instituciones, colegios profesionales, comerciantes y empresarios, para continuar fortaleciendo el diálogo con los sectores que generan trabajo genuino y que aportan sus conocimientos a la sociedad", informó, al tiempo que adelantó que próximamente se reunirá con el Cónsul en Uruguayana, el prefecto de esa ciudad fronteriza para iniciar una agenda internacional que nuestra posición geopolítica requiere", afirmó el vicegobernador.