La Ituzaingueña Claudia Sena es la flamante Reina Nacional del Chamamé

En la noche del miércoles se eligieron los representantes de la 27 Fiesta Nacional del Chamamé, en el Teatro Vera, y los afortunados soberanos de nuestra música son, Claudia Evelyn Sena, de Ituzaingó, como flamante Reina Nacional del Chamamé y Denis Wilfredo Valenzuela, de Caa Cati, como el Jeroky Yara. La Virreina es María Valeria Diaz de Pueblo Libertador.

Claudia Evelyn Sena, es la flamante Reina Nacional del Chamamé, tras la elección expresó “todavía no puedo caer, no me desperté, muchas cosas muy lindas me pasaron hoy, no lo esperaba, todas trabajamos muy duro por eso, todas estábamos muy parejas, esta responsabilidad con orgullo la voy a llevar”.

“Es la primera vez que me presento, siempre he tenido la oportunidad de bailar en ballets” comentó.

“Me recibí de agrimensora el año pasado así que empecé mi vida laboral también” contó.

“Fue muy duro, la mayoría de las chicas no estamos acostumbradas a los tacos, somos más rústicas por decirlo así, pero con mucho esfuerzo y dedicación salió muy todo esto en la noche” manifestó.

“Siempre tuve una familia chamamecera y mi hermano hace música chamamecera, y de ahí nació mi amor al chamamé, a mi provincia, al litoral” afirmó.

“Es una responsabilidad muy grande, somos figuras provinciales, tenemos mucho que aprender, tenemos gente que siempre nos está ayudando, con mucho orgullo y dedicación vamos a hacer lo posible para estar a la altura de las circunstancias, para representar a nuestro hermoso Taragui” enfatizó Claudia.

Por su parte, Denis Wilfredo Valenzuela de Caá Catí, flamante Jeroky Yara, comentó “es una cosa inexplicable, el compañerismo muy hermoso vivimos estos días con los chicos”.

“Desde el año pasado ya le vengo siguiendo, el año pasado salí segundo y este año se me dio” contó.

“Desde muy chiquito que vengo mamando lo que es el chamamé en mi familia, ajusté algunas cosas que serían útiles” expresó.

“Bailaba desde muy chico, entré a un ballet de arte folk de Caá Catí, hice el profesorado de danzas y me recibí en el 2014. Trabajo en ‘Raíces vivas’ como profesor de danzas” describió.

“Ya me venía a vivir acá a Corrientes, pero vuelvo al pueblo” dijo.

“Mi referente es Oscar Sánchez, acordeonista y mi abuelo, que hicieron que yo tenga esta cultura del chamamé que creció en mí” afirmó.