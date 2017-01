En Corrientes Capital una Mamá Denunció que tenía trillizos y tras cesárea sólo le dieron dos hijos

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 18, 2017 - 7

En un llamativo hecho, una mujer denunció en la Comisaría Segunda de Corrientes la faltante de uno de sus bebés, y ahora el caso está en manos del fiscal de Instrucción en turno, quien inició la investigación para saber qué pasó realmente en el Hospital Vidal, donde a la mujer le practicaron una cesárea.

Fuentes del caso precisaron que la denunciante es oriunda de la ciudad de Goya.

El pasado 14 de enero habría sido traslada desde aquella ciudad hacia el Hospital Vidal para dar a luz supuestamente a trillizos, pero tras el parto por cesárea sólo le entregaron dos niñas, precisó la propia mujer ante el portal TN Goya.

“Me hicieron dos ecografías previas y en ambas salió que eran trillizos. Ya hice la denuncia, quiero que se sepa la verdad de lo que me pasó”, alertó Cristina Galarza, del barrio La Rotonda de Yoya, en declaraciones al mencionado medio de prensa local.

Advirtió sin embargo que “no lo hice público antes porque no estoy bien emocionalmente y tengo que estar fuerte para mis bebas”.

Insistió en el hecho de que en Goya, luego de practicársele ecografías y otros análisis de rutina, le confirmaron que iba a tener tres niños (o niñas).

Agregó que “luego en Corrientes ratificaron los tres latidos en la panza”.

La mujer contó que en ese momento le informaron que los nacimientos se darían por medio de una cesárea.

En la intervención quirúrgica no se permitió la presencia de familiares.

La madre resaltó que “insólitamente tras la operación” para el múltiple nacimiento “sólo me entregaron dos niñas gemelas. No había tercera”. Precisó por otra parte que “el médico que me atendió, de apellido Ramírez, me dijo a modo de excusa que a veces ‘la ciencia se equivoca’”.