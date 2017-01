“ECO demostró ser eficaz cuando le tocó administrar la provincia y es el más confiable para el futuro”

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 17, 2017 - 14

El Ministro de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi. El funcionario no quiso hablar sobre su futuro en lo que tiene que ver con candidaturas y que todavía es prematuro hablar de desdoblamiento de las elecciones legislativas.-

Con respecto a lo pedido por el gobernador el funcionario dijo: “El gobernador nos pidió que a la vuelta de las vacaciones es tener a todos los funcionarios con un programa de acciones para este año. La idea es que al ser un año electoral no nos salgamos de todas las cuestiones que hemos proyectado para este año y que se puedan llevar adelante las acciones que venimos trabajando durante este tiempo y trataremos que este año sea ordenado”.-

En lo que tiene que ver de lo personal, Vischi dijo: “Resolví lo de trabajar, Voy a trabajar con este equipo Voy a hacer lo que me gusta trabajar en proyectos que le sirven a la provincia”.-

"La decisión de candidaturas vendrá en su tiempo oportuno. Y por supuesto seguiré trabajando en ese sentido”, puntualizó.-

Con respecto al tema de desdoblamiento de elecciones el Ministro de Coordinación y Planificación expresó: “Yo creo que todavía no está firme el tema del desdoblamiento y depende de cuál es el objetivo de ese tipo de propuestas”.-