ACDP reitera la necesidad de abrir paritarias a nivel provincial

José Gea, secretario general de ACDP, expresó la necesidad de la apertura de paritarias a nivel provincial y a nivel nacional, pero aclaró que no es viable acordar antes en lo local y luego a nivel nacional. Además, afirmó que esperan poder reunirse con la Ministra de Educación en febrero.

“Esperamos que podamos encontrar un canal donde uno pueda dialogar, queremos a nivel nacional una propuesta de paritaria, pero está un poco complicada porque pretenden que se sienten sindicatos de base con cada provincia, y para después avanzar a nivel nacional. Es una propuesta inversa a la que veníamos implementando y no es la más viable” expresó.

“Y a nivel provincial esperamos que no se mezcle la política con los reclamos que hacemos, decimos que los reclamos salariales están mucho más allá que una campaña política” consideró.

Paritaria provincial y nacional

“En el entorno provincial se tienen que abrir las paritarias, en el entorno nacional pretendíamos que se abrieran antes de fin de año pero no fue así” mantuvo.

Reunión con la Ministra de Educación

“Queremos que sea así, en el mes de enero estamos expectantes no más, veremos en la segunda quincena de enero o en febrero” cerró Gea.