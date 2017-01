Este lunes la provincia inicia el pago del bono extra de $1.300 para activos y jubilados

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 09, 2017 - 57

Se confirmó el pago del bono extra y por única vez de $1.300, entre este lunes 9 de enero y hasta el miércoles 11, con la misma modalidad con la que se abona mensualmente el plus remunerativo de $1.700. El primer tramo estará disponible desde este sábado 7.

En este contexto, la resultante de Ricardo Colombi será decirle a los correntinos que a pesar de la discriminación y los palos a la rueda padecidos durante años por parte del kirchnesmo, se ha logrado que la provincia de Corrientes tenga absolutamente despejado el horizonte y al finalizar su gestión va a entregar las cuentas públicas ordenadas, va a dejar una provincia en paz, con tranquilidad social, en pleno crecimiento y desarrollo", señaló. "Además ahora alineada con la política nacional de mayor ordenamiento, calificación, respeto por el federalismo, las instituciones, las autonomías provinciales”, afirmó Vaz Torres.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó hoy el inicio del cronograma de pago previsto del bono extra y por única vez de 1.300 pesos a partir de este lunes 9 y hasta el miércoles 11 de enero. El jefe de la cartera económica también adelantó que el tramo del primer día ya estará disponible este sábado 7 en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes S.A.

Este bono se suma este mes al plus de 1.700 pesos remunerativo que se paga mensualmente (1.300 pesos de bolsillo tras los descuentos), con lo cual la inversión que hace el Estado provincial por agente llega a los 3 mil pesos en el primermes de 2017.

Cabe recordar que, considerando los pagos del segundo medio aguinaldo del año pasado, el sueldo y el plus de diciembre, y los próximos pagos a realizar del adicional de 1.700 pesos y los haberes de enero, la Provincia totalizará una inyección a la economía correntina de 3.600 millones de pesos en sólo 45 días.

"Teniendo en cuenta que la coparticipación mensual de libre disponibilidad no supera los 1.500 millones de pesos, hay que tener las cuentas en orden y la programación adecuada para encarar este nivel de inversión en los salarios en tan poco tiempo", destacó Vaz Torres.

“Este panorama despejado que tiene la Provincia de Corrientes, permite la construcción de la sustentabilidad del desarrollo con financiamiento de cualquier tipo, en tanto sea conveniente, y que genere la infraestructura necesaria junto con la Nación para que tengamos una equiparación en nuestra jurisdicción”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas.

El titular de la cartera económica adelantó que el bono extra y por única vez de 1.300 pesos comenzará a pagarse este lunes 9, para los agentes de la administración pública provincial, tanto activos y pasivos, con documento nacional de identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; éste tramo estará disponible en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes. El martes 10, percibirán aquellos con D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; y el miércoles 11, se abonará a los terminados en 7, 8 y 9.

También durante este mes, de acuerdo a lo resuelto por el gobernador Ricardo Colombi y definido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en articulación con el Banco de Corrientes, se pagará entre el 16 y 18 de enero, el plus-adicional remunerativo, normal y habitual, de 1.700 pesos remunerativos. En tanto que el sueldo de ese mes se abonará los días 24, 25 y 26 del corriente.

