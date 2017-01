El Gobernador confirmó que la provincia recibirá 1,9% más de coparticipación

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 06, 2017 - 19

El gobernador Ricardo Colombi confirmó que Corrientes también accederá a la devolución del 1,9 por ciento de coparticipación que se destinaba a la Afip. El Gobierno nacional firmó un convenio con la mayoría de las provincias y ya comenzó a girar el dinero. “Corrientes también firmará el convenio, en enero se va a definir cuándo lo hacemos oficial”, dijo Colombi.

Desde el lunes rige para las provincias la devolución del 1,9 por ciento de coparticipación que se retenía a favor de Afip, según consignó información oficial del Ministerio del Interior de la Nación. La Nación se comprometió a liberar 3 mil millones de pesos que anteriormente se destinaban al organismo federal sobre impuestos que no se coparticipaban como es el caso de Comercio Exterior.

Las Provincias reclamaban que ese 1,9 por ciento que se retenía a favor de Afip se realizase únicamente sobre los impuestos coparticipables y no sobre la totalidad como anteriormente se hacía.

La semana pasada casi todos los gobernadores del país y funcionarios de primera línea se presentaron a firmar el acuerdo de devolución con el ministro Rogelio Frigerio.

Corrientes no estuvo presente pero en los próximos días rubricará el convenio, el propio Gobernador lo confirmó a este medio la semana pasada cuando dio una conferencia de prensa en la que hizo un balance de gestión.

Para la provincia serían más de 150 millones de pesos.

El Ministerio de Interior y la Afip firmaron un acuerdo con las provincias destinado a redefinir el financiamiento del organismo recaudador nacional. Posibilitará recibir una suma adicional de alrededor de $3.000 millones anuales a partir de 2017. Corrientes firmaría el convenio en las próximas horas, dijeron fuentes oficiales.

“A partir de ahora las provincias le pagarán a la Afip de manera más específica, como sucedió con el acuerdo de la coparticipación. Con esta propuesta cada provincia aportará en función de los tributos que percibe. Es un esquema más equitativo, dado que impacta en todo el régimen de distribución y es un paso adelante y una buena forma de resolver un problema y una demanda de muchos años”, había dicho el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Antes del acuerdo, la Nación y el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportaban al financiamiento de la Afip con el 1,9% de los impuestos recaudados, excluyendo los recursos de la seguridad social, que se calculaba sobre impuestos que no se coparticipan, como los vinculados al Comercio Exterior, que se destinaban íntegramente al Tesoro Nacional.

A partir de la rúbrica del convenio, ese 1,9% sólo se aplicará sobre los impuestos coparticipables y los que no se coparticipan serán financiados por la Nación; a la vez que cada impuesto aportará al financiamiento de la Afip en forma proporcional, según se informó oficialmente.

En el caso de Corrientes serían más de 150 millones de pesos adicionales, de acuerdo a estimaciones expuestas durante la firma del acuerdo en la que no estuvo el Gobernador ni el ministro de Hacienda.

El reclamo de las provincias, que comenzó en el año 2001 tras la implementación del decreto Nº 1.399, quedará saldado y es considerado por el Gobierno como “un avance significativo para el federalismo fiscal, tal como sucedió con el acuerdo por la devolución del 15% de los fondos coparticipables”.

Fuente: Ellitoral.com.ar