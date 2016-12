"Este año fue muy bueno para Corrientes... pasamos del ostracismo a tener pleno protagonismo"

Categoría: Provinciales Publicado: - Dic 31, 2016 - 10

Lo dijo Ricardo Colombi, al comenzar la conferencia brindada junto al vicegobernador Canteros y a la totalidad del Gabinete Provincial. “Desde el 10 de diciembre del año pasado Corrientes ha tenido una consideración importante: de la discriminación del gobierno kirchnerista pasamos a una posición expectante no solo por lo que hacemos sino por lo que se va a venir”, expresó. "Recuperamos lo fundamental: la libertad, y eso no se puede cuantificar... hay que seguir transitando este camino de acciones concretas", agregó.

“Lo que viene será mejor. Se profundiza el respeto al federalismo y las autonomías provinciales. Como también la relación Nación-Provincia. Terminamos un año que fue bueno, y tenemos todas las expectativas para que 2017 sea mejor", dijo Ricardo Colombi, tras evaluar área por área lo realizado en la acción de gobierno.

"Acá hay un equipo que sabe hacia dónde hay que ir", sostuvo, en referencia a sus Ministros

Colombi habló también del Banco de Corrientes: "tenemos el primer banco público del país. De casi la quiebra, hoy, el Banco, está dedicado al financiamiento del sector privado".

E hizo una convocatoria: "hago un llamado al sector privado provincial para que se anime a invertir acá. La Provincia es confiable. Las reglas de juego son claras".

“Todo lo hecho fue en conjunto… este es un equipo de trabajo que tiene perfectamente definido sus funciones”, sostuvo y destacó el acompañamiento del Poder Legislativo

“Ha habido leyes importantes tanto del oficialismo como de la oposición y del Poder Ejecutivo, eso demuestra que estamos en buen camino. Eso es afianzar la vigencia de las instituciones democráticas, esta alianza social y política se propuso confirmar y acentuar la vigencia de las instituciones, rompiendo los períodos de intervenciones permanentes”, expresó y agregó: “gracias a la madurez políticas y al acompañamiento de la sociedad toda, hoy llevamos adelante un proceso que consolidó la democracia con la plena división de poderes”

“Vamos por una provincia fuerte, creíble. Agradecemos a los ciudadanos de Corrientes por acompañarnos. Quiero expresar el agradecimiento al millón de correntinos", dijo al final del balance ante los medios

Rueda de prensa

Luego de su alocución, Colombi habló con los medios. Consultado sobre el efecto que podría tener el cambio del Ministro de Hacienda a nivel nacional, expresó: “no vamos a tener problemas. El cambio de ministro no afectara a Corrientes. Somos una provincia equilibrada, esa es una de las fortalezas que tenemos”

Al responder sobre la cuestión candidaturas, dijo: “en marzo se va a resolver”