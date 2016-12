El Cardiológico inauguró edificio de Diagnóstico por Imágenes que cuenta con la tecnología más avanzada del NEA

Categoría: Provinciales Publicado: - Dic 27, 2016 - 2

​El gobernador Ricardo Colombi encabezó este martes el acto de inauguración de las nuevas salas y equipamientos del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto de Cardiología “Juana Francisca Cabral”, que lo posiciona en la vanguardia tecnológica en el NEA.

El nuevo sector se presentó como cierre de las celebraciones del aniversario de los 30 años del Instituto, y en el marco de un plan maestro de crecimiento edilicio que pretende dotarlo de nuevas instalaciones con vistas a transformarse en un edificio de seis plantas.

Participaron de la inauguración, el vicegobernador, Gustavo Canteros, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, los directores del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos, Ignacio Reyes y Eduardo Farías, legisladores provinciales, integrantes de la Fundación Cardiológica Correntina, con su titular, Roberto Demonte a la cabeza, demás miembros del Consejo de Administración de FUNCACORR, el empresario Jorge Goitia y familia, directores de hospitales y centros de salud, ex gobernadores, empresarios, invitados especiales y público en general.

Al referirse al valor de la inauguración, Ricardo Colombi manifestó en este marco, que “invertir en salud pública es una responsabilidad que tenemos todos quienes cumplimos una función de gobierno, y más allá, en instituciones como ésta, que saben administrar los recursos de los correntinos y cuenta con importantes recursos humanos”.

“No podemos desde el Estado dejar de hacer las inversiones correspondientes para el desarrollo de la provincia; la tecnología avanza a pasos agigantados y más allá de los excelentes recursos humanos con los que cuenta este instituto, no se puede dejar de invertir constantemente”, añadió.

Por otra parte, Colombi detalló durante su alocución que “hoy día tenemos invertidos más de 100 millones de pesos en este Instituto de Cardiología para que la salud de los correntinos pueda estar mejor, a través del control de profesionales de nuestra provincia, ya que acá hay una gran familia, y es importante reconocerlo”.

“La decisión de destinar estos recursos se debe a que esta institución cuenta con toda nuestra confianza, en cada uno de los hombres y mujeres con las que cuenta, ya que la misma no puede funcionar si no hay honestidad en cada una de las funciones que tienen las personas que la integran”, agregó.

El gobernador destacó también “la interacción público – privada que llevamos adelante en muchos lugares de la provincia, por lo que esperamos llegar a todos los rincones con esta metodología”, a la vez que agradeció “a la familia Goitia por la inversión realizada, destacando ese importante concepto de responsabilidad social empresaria”.

Finalmente, ratificó “seguir invirtiendo en la salud de los correntinos y potenciar este instituto de alta tecnología, restaurando su funcionamiento y haciendo las inversiones que sean necesarias para el desenvolvimiento del mismo”.

Tras el respectivo corte de cintas, y la invocación religiosa por parte del párroco de la Iglesia Catedral, Padre Jorge Ojeda, el gobernador Colombi, junto a los presentes, dejó habilitado el nuevo Servicio de Diagnóstico por Imágenes que se encuentra ubicado en un espacio adyacente al Instituto, con entrada propia integrada por calle Córdoba.

Allí hay una amplia sala de espera, destinada a la recepción de pacientes ambulatorios y en uno de los costados se encuentra un estacionamiento para el ingreso de las ambulancias de los pacientes que fueran derivados de otros hospitales. Además, contará con un punto de unión para atender de manera directa a los pacientes del lindante Hospital Geriátrico.

La obra del nuevo sector comenzó el año pasado en diciembre, y se concretaron mediante el apoyo del Gobierno provincial y un esfuerzo mancomunado entre la administración financiera de la Fundación Cardiológica Correntina.

Desde el Instituto de Cardiología resaltaron el aporte solidario del empresario Jorge Alberto Goitia, que junto con el Banco de Corrientes y por decisión del Gobernador Ricardo Colombi, realizó una importante donación que permitió la instalación de los equipamientos.

Por ello y resolución mediante del directorio del Instituto, se impuso a la flamante Sala de Resonancia Nuclear Magnética con el nombre de “Jorge Alberto Goitia”.

La nueva sala de Resonancia Nuclear Magnética tiene equipamiento de última generación, ya que se pondrán en funcionamiento los dos nuevos resonadores fabricados en Holanda. Ambos fueron instalados en los lugares recientemente construidos: uno de 1.5 Tesla de potencia y otro de 3 Tesla, único en la región en cuanto a potencia y modernización.

Este último permitirá mejorar la calidad y rapidez en la atención, agregando además nuevas prácticas en el campo de las enfermedades neurológicas. Se podrá además realizar resonancias magnéticas para el área de oncología y estudios especiales como la visualización de las vías bilares.

Entre el nuevo equipamiento, se encuentra además la actualización del Tomógrafo Volumétrico de 64 canales (en su momento el primero en Latinoamérica) a 128 canales, que mejora ostensiblemente la calidad y velocidad de los estudios y fundamentalmente se realizan con baja dosis de radiación X, que lo convierten en el mejor y más moderno equipo de la región.

Al hacer uso de la palabra, el director ejecutivo del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos, ponderó que que este tipo de obras se cristalizan “uniendo esfuerzos entre el sector público y privado, en una verdadera acción articulada de ambos sectores que redunda en acciones concretas y positivas para mejorar la salud de los correntinos”.

Asimismo, dijo con orgullo que “vamos a contar con aparatos y equipamiento de última generación, de los mejores del mundo, lo que nos permitirá estar a la vanguardia en atención de pacientes en toda la región”.

Vallejos no quiso pasar por alto que este año se cumplieron 30 años de la puesta en funcionamiento del Cardiológico y dijo: “en consonancia con tan grata celebración estamos cerrando de la mejor manera el año, con estas inauguraciones y ratificamos el compromiso de sumarle a la tecnología adquirida todo el capital y el afecto humano que día a día pone nuestro personal en la atención de los pacientes”.

Vale señalar que por Ley 4087 del 23 de Julio de 1986, se creó el Instituto de Cardiología de Corrientes como un organismo estatal de naturaleza autárquica, oportunidad en que los doctores Joaquín García, Jorge Reinaldo Badaracco y Manuel González, sugieren la idea de crear una entidad de apoyo y colaboración a esta institución, sin fines de lucro.

La propuesta de unir lo público con lo privado fue elevada en ese entonces gobernador José Antonio Romero Feris, quien aceptó el desafío de ser partícipe de un modelo sin precedentes y apostar a que funcione y prospere.

Es de ahí que surgió la figura jurídica de la fundación, denominada Fundación Cardiológica Correntina para la Asistencia, Docencia e Investigaciones Médicas.

Con una amplia convocatoria y asistencia, el 7 de noviembre de 1986 se constituyó la Fundación Cardiológica Correntina, con el objetivo de apoyar y colaborar en la administración del Instituto de Cardiología de Corrientes.