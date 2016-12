El Gobierno de la Provincia dio a conocer los tramos del pago de sueldos de diciembre

Categoría: Provinciales Publicado: - Dic 27, 2016 - 162

Por instrucción del gobernador Ricardo Colombi, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en articulación con el Banco de Corrientes S.A., definió los montos por tramos para el pago de haberes de diciembre. El jefe de la cartera económica, Enrique Vaz Torres, adelantó que el próximo martes 27, percibirán sus haberes los trabajadores en actividad hasta $9.250, y los jubilados hasta $8 mil; el miércoles 28, cobrarán los activos hasta $14 mil y los pasivos hasta $13.400. El cronograma finaliza el jueves 28. “Esta época, donde se juntan las familias, nos tiene que llevar a una reflexión serena de pensar y de repensar, qué hicimos por el prójimo este año, y qué nos comprometemos a hacer en el próximo”, expresó Vaz Torres respecto del fin de año.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó hoy los montos por tramos correspondientes al pago del sueldo diciembre para los más de 75 mil agentes de la administración pública provincial y fortalece así la economía local con más inyección de dinero que se suma al pago del plus y del segundo medio aguinaldo también en el último mes del año.

Tanto activos como jubilados, en tiempo y forma, percibirán sus salarios en esta nueva inversión salarial que ejecutará el Gobierno Provincial entre este martes 27 y jueves 29, y que sumado a los pagos de adicionales remunerativos, bono extraordinario, el medio aguinaldo y el haber de enero próximo, totalizan una inyección a la economía correntina de 3.600 millones de pesos en 45 días.

El jefe de la cartera económica dio a conocer que el próximo martes 27, percibirán el sueldo de diciembre los agentes activos que cobren hasta 9.250 pesos, y los jubilados, hasta 8 mil pesos; el cronograma continuará el miércoles 28, para activos hasta 14 mil pesos, y pasivos hasta 13.400 pesos; y finaliza el jueves 29 de diciembre para ambos sectores.

La definición del pago de los sueldos, instruida por el gobernador Ricardo Colombi, fue definida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en articulación con el Banco de Corrientes S.A.

Requerido respecto de una reflexión de fin de año por un medio del interior provincial, el ministro Vaz Torres consideró que “en estas fechas, tenemos que tener el corazón, la mente y el espíritu alto, en función de las familias”. “Desde el Gobierno Provincial pretendemos que las familias estén bien y que los distintos instrumentos y acciones que se ejecutan desde la administración provincial sirvan a los correntinos, a las familias correntinas”, afirmó.

Cabe recordar que para enero de .017, el ministro Vaz Torres confirmó que se pagará el bono extra, por única vez y no remunerativo, de 1.300 pesos, los días 9, 10 y 11 de ese mes; después, el 16, 17 y 18 de enero, se liquidará el plus-adicional remunerativo, normal y habitual, de 1.700 pesos remunerativo que de bolsillo se percibe en 1.300 pesos tras los aportes correspondientes al sistema de salud y previsional. En tanto que el sueldo de ese mes se pagará los días 24, 25 y 26 de enero.

“Lo primero que quiero decirle a la sociedad en esta fecha tan especial es que deseo que el niño Dios traiga a las familias la unión. La familia es lo más importante que tenemos, desde ella arranca todo”, manifestó el Ministro en este tiempo de tradicionales celebraciones.

ACCIÓN HACIA EL OTRO

El funcionario destacó la profunda fe del pueblo correntino y aseguró que “es uno de nuestros valores más enraizados en la sociedad”. “Esta época, donde se juntan las familias nos tiene que llevar a una reflexión serena de pensar y de repensar, qué hicimos por el prójimo este año y qué nos comprometemos a hacer en el próximo”, expresó Vaz Torres.

“Este análisis me parece que es central que lo hagamos, profundamente. Esta es la reflexión que quiero compartir con todos los hermanos correntinos. Tenemos que pensar, seriamente, con sinceridad, con convicción, qué hicimos por el otro”, agregó el Ministro.

“Uno en esta época hace balances, cómo me fue, cómo estoy, qué hice, pero no, es tiempo de pensar qué hice por el otro. En la familia, los terceros, lo importante es analizar qué se hizo por el otro”, señaló.

“Tengo una profunda fe; tengo una formación espiritual muy fuerte, muy sólida, mucha fe. Desde este lugar me gusta actuar en las organizaciones que promueven la caridad, sin tanta presencia personal, pero sí con mucha acción solidaria. En estas fiestas es fundamental que las familias estén juntas”, cerró Vaz Torres.