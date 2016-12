Flinta anticipó que en enero se anunciaría el desdoblamiento electoral de 2017

Categoría: Provinciales Publicado: - Dic 27, 2016 - 65

Sergio Flinta reconoció que es “casi un hecho” que las elecciones legislativas en Corrientes se realicen en abril o mayo, lo que determinaría el anuncio formal durante la segunda quincena de enero. “Se resolvería a principios de año, y se haría público en la segunda quincena”, aclaró. “Creo que el desdoblamiento implica una tranquilidad para que los correntinos puedan elegir a sus representantes sin ningún tipo de contaminación política”, expresó. Flinta reiteró que aún no decidió anotarse en la sucesión de Colombi. Fuente Radio Dos

“Se viene un año intenso. En 2017 tendremos las estructuras partidarias exigidas al máximo”, dijo Sergio Flinta, en declaraciones a La Dos.

Respecto a la situación del radicalismo local, expresó: “tenemos un partido con un liderazgo fuerte. La UCR es el partido más importante de la Provincia y eso implica una enorme responsabilidad. El destino de la Provincia depende de nosotros”

E insistió: “se viene un 2017 muy intenso de gestión, habrá mucha inversión y eso nos exigirá mucho porque tendremos mucha actividad. Avizoramos muchos logros”

“La gestión de gobierno siempre es intensa y no deben mezclarse con la campaña. Ahora tenemos más actividad porque tenemos mucho más interacción con el Gobierno Nacional. Desde que asumió Macri dejamos de estar a la defensiva y estamos logrando avanzar con mucha intensidad”, evaluó el legislador provincial.

Flinta admitió que el 16 de enero, tal lo adelantó el propio Gobernador, será la primera reunión de gabinete.

Y en ese sentido analizó: “debemos articular políticamente como corresponde para mostrar la mejor opción desde Eco”

Sobre la decisión del desdoblamiento electal, Flinta dijo que “las elecciones desdobladas se podrían resolver en la primera quincena y hacerlo público en la segunda quincena. Lo que está claro es que la elección para gobernador será en una fecha distinta a las nacionales”.

Flinta volvió a rechazar una candidatura a Gobernador: “la base del equipo está, pero no está nada definido. Las decisiones las tomamos con Ricardo (por Colombi). Se piensan todas las posibilidades. Queremos ampliar la base de representación de Eco, y las candidaturas vendrán después”