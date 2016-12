Gobernador de Santa Fe se excusó: “El operativo en Corrientes fue por orden de un juez federal”

Categoría: Provinciales Publicado: - Dic 22, 2016 - 47

En diálogo con LT10, Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, se refirió a lo sucedido ayer en Capital y Goya, en un inusitado procedimiento de la Policía de su Provincia. "Habrá que ver si hubo alguna extralimitación o alguna cuestión que pudiera haber sido motivo de objeción de la Policía de Corrientes", aclaró. "Lo que me consta es que todo estuvo bajo las instrucciones de un Juez Federal de Reconquista. No hablé con Colombi, pero seguramente lo haré en las próximas horas", adelantó.

Miguel Lifschitz sostuvo que fue llamativa la intervención del gobernador Colombi y de la policía de esa provincia, en un operativo contra una organización narco que operaba en Goya. “Nosotros no estábamos al tanto del operativo, ni de la investigación”, remarcó el mandatario provincial.

En diálogo con LT10, Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, expresó que “esta investigación venía desarrollándose desde hace tiempo bajo las órdenes del juzgado federal de Reconquista. Estaban siguiendo la pista de una organización narco que introducía droga en el norte de nuestra provincia. Al parecer, esta organización narco operaba desde Goya, Corrientes. Por orden del fiscal federal se realizaron los allanamientos en Goya”.

Además, Miguel Lifschitz agregó que “el gobierno y la policía de Corrientes se enojaron porque no tenían información previa. Ahora, esto es lo que suele ocurrir antes de dar un golpe a los narcos. Les recuerdo que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el país. En el territorio provincial muchos jueces federales radicados en otras provincias hicieron allanamientos. Este accionar es habitual y normal”.

Finalmente, el gobernador de Santa Fe remarcó que “nuestro ministro de Seguridad ya dialogó con su par de Corrientes. Estimo que hoy voy a dialogar con el gobernador Colombi. Es llamativo lo que ocurrió. Les recuerdo que hasta ayer nosotros no sabíamos sobre el operativo”.