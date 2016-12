Corrientes impulsa articulación regional para mitigar escasez de energía en el verano

Categoría: Provinciales Publicado: - Dic 20, 2016 - 126

El titular de la distribuidora provincial, y ministro de economía, Enrique Vaz Torres, comentó que se está hablando con las demás jurisdicciones del NEA y la Secretaría de Energía de la Nación, para ejecutar acciones en conjunto. “No hay que alarmarse, pero lo que intentamos hacer desde Corrientes es concientizar a toda la región que es mejor que trabajemos en conjunto”, agregó.

“En este contexto, si hubiese la cantidad de energía suficiente y fuera eficiente el transporte, que no maneja la Provincia de Corrientes, en el futuro se generará una mejor calidad del servicio. Hoy por hoy lo único que podemos hacer es mitigar el efecto y administrar mejor los cortes rotativos si los hubiera”, señaló.

El ministro de Hacienda y Finanzas y titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Enrique Vaz Torres, dio a conocer que la Provincia propone a la región la profundización de un trabajo articulado entre las jurisdicciones y la Secretaría de Energía de la Nación, para mitigar los efectos de la falta de generación de energía y la alta demanda en temporada estival.

“Esto se está conversando y se está tratando de hacer, por propuesta de la gestión del gobernador Ricardo Colombi”, afirmó Vaz Torres. “No hay que alarmarse, pero lo que intentamos hacer desde Corrientes es concientizar a toda la región que es mejor que trabajemos en conjunto”, agregó el titular de la (DPEC).

“En el caso de nuestra provincia, las capacidades operativas que tiene la DPEC, para administrar los escases son mucho mejor que antes. Esto se traduce en mejor equipamiento; hay control remoto de las subestaciones; mayores centros de distribución (CD); se han hecho inversiones muy importantes y eso permite que uno haga la maniobrabilidad de la administración del sistema eléctrico y esto sea más eficiente”, describió Vaz Torres.

PREVISIÓN

“Ahora, dentro de lo grave que es no poder contar con energía en altas demanda, se podrá planificar la administración de la energía y la realización en conjunto de cortes programados”, explicó el ministro Vaz Torres.

“Permanentemente se está en contacto con la jurisdicción del Chaco. Lo que estamos proponiendo desde Corrientes es acentuar estas reuniones y solicitarle a la Secretaría de Energía de la Nación cuáles son los volúmenes de energía que vamos a necesitar y cómo lo vamos a cubrir. Este es un dato que está faltando para la región”, dijo el titular de la distribuidora local.

“De esto están anticipados e informados los Gobernadores. En este sentido, la Secretaría de Energía de la Nación está haciendo cálculos y lo hará regionalmente. Lo que no se puede prever con precisión son los eventos climáticos extraordinarios, pero sí se puede prever que entre 35 y 40 grados, la estimación del consumo promedio entre las diferentes poblaciones será de aproximadamente determinada cantidad”, señaló Vaz Torres.

“Estos datos servirán para decidir cómo se administran faltantes de entre 70 y 80 megas, por ejemplo. Y a cada una de las jurisdicciones se les tendrá que decir que optimicen el control de la administración del suministro, como casos de pérdidas y situación de enganchados, entre otros”, afirmó el Ministro.

REFLEXIÓN Y COMPROMISO

“Este es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión a todos, porque dentro de esta problemática de falta de energía, hay dos o tres cuestiones positivas”, manifestó Vaz Torres.

“Que se diga la verdad, como lo está haciendo el presidente Mauricio Macri, es un gran avance. Nos pasó durante tantos años que Cristina Kirchner decía que estábamos en Suiza, decía que no teníamos pobres, y mirábamos por todos lados y teníamos pobres y nos faltaba energía, pero la escuchábamos y estábamos en el mejor de los mundos. Una gran mentira”, comparó.

“Estas cosas se resolverán porque hay un presidente que admite que tenemos problemas de energía, no como antes”, sostuvo el ministro Vaz Torres.

“Tenemos más demanda de energía que la energía que producimos o que la que podemos suministrar. También cambió el contexto, porque anteriormente si faltaba en la región, le cortaban primero a Corrientes, por cuestiones políticas”, remarcó.

“Ahora eso cambió. Si ambas no tenemos la cantidad de energía suficiente, tenemos la responsabilidad de comunicarnos porque el actual gobernador de Chaco, Domingo Peppo, tiene los mismos problemas que Ricardo Colombi, y hablamos a ver cómo hacemos ante estas circunstancias de falta de energía”, señaló.

“Ante altas temperaturas, con demandas picos, ahora podemos hacer en conjunto la administración de la energía, encarar programas de cortes rotativos, entonces el usuario no tendrá cortes sin aviso o de golpe un colapso donde no hay para nadie hasta que se reponga”, explicó.

“El usuario va a tener la posibilidad de que ambas jurisdicciones puedan diagramar una política de cortes rotativos, así aquel que tiene productos para comercializar, clínicas o cuestiones médicas, intervenciones quirúrgicas y otros rubros, podrán hacer sus previsiones”, dijo.

“En este contexto se puede avisar, y lo mismo al ciudadano común, sobre la realización de cortes rotativos, con precisión de horario, no habrá energía porque de esa manera podremos distribuir mejor, dosificar y prever”, subrayó Vaz Torres.