Presentan nota ante la EBY solicitando compensación de energía por caudales no empleados

En una reunión celebrada entre el ministro de Producción Jorge Vara y el consejero por Argentina ante la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Marcelo Gatti, se abordó el pedido presentado por este último ante el director Ejecutivo de la EBY, Humberto Schiavoni, para que se analice la posibilidad de compensar con energía eléctrica el cupo de 108 m3 por segundo que tiene asignado la provincia en el anexo B del Tratado de Yacyretá.

La idea es obtener la energía que la represa sigue generando para el desarrollo productivo y el agregado de valor, mientras se avanza con el proyecto del canal de riego planeado para la zona norte de la provincia, que por su extensión (más de 100 kilómetros de longitud) demandará una gran inversión del estado provincial y sus consecuentes plazos administrativos y de obra.

De acuerdo al tratado oportunamente firmado, la EBY debió construir en ambas márgenes del Paraná el equipamiento electromecánico (que ya está instalado en Itapúa, Paraguay) y la provisión de energía para tomas de riego, con una disponibilidad de caudal de 108 m3 para cada margen.

Ese caudal pudo haberse empleado en la producción agrícola desde febrero de 2011 a partir del funcionamiento de la Central Hidroeléctrica en cota 83, si tanto el equipamiento como el canal hubieran estado instalados.

La alternativa que se solicita en la nota presentada por el ing. Gatti y que no implica inversión para la Entidad, es disponer del equivalente de ese caudal en energía eléctrica tanto para las actividades agrícolas como industriales (secaderos, aserraderos, etc.), elevando la toma a 15 metros en muchos casos hasta los canales internos,con lo cual se estaría cumpliendo lo establecido en el tratado.

“En la actualidad el costo del riego con combustible líquido sumado a otros factores no sólo retrasa el desarrollo de la actividad sino que provoca la permanente disminución de la superficie de siembrta y con ello las fuentes de trabajo, recaudación fiscal, etc. Si la comparamos con el riego eléctrico, la producción agrícola podría disminuir los costos del insumo eléctrico, transporte de electricidad, almacenamiento, instalaciones, financiamiento del insumo, entre otros, mejorando la competitividad”, señala la nota.

El ministro Vara señaló que junto con el ministro de Industria, Ignacio Osella, trabajarán durante enero en un informe de alternativas a elevar a la EBY los primeros días de febrero, para describir el uso de la energía en las actividades productivas y de valor agregado, con el correspondiente impacto al desarrollo de toda la zona norte de la provincia vinculada al rio Paraná.