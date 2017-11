Banco de Corrientes elegido en Londres como mejor entidad comercial

Categoría: Provinciales Publicado: - Nov 20, 2017 - 14

Cada año, Capital Finance International (CFI) busca individuos y organizaciones que contribuyan significativamente a la convergencia de las economías y que agreguen valor. Así, en esta oportunidad, distinguieron al Banco de Corrientes como el Mejor Banco Comercial de 2017.

La organización identifica las mejores prácticas en todo el mundo y el programa de premios que ha establecido busca identificar y recompensar la excelencia en cualquier lugar del planeta, con la intención de inspirar a otros a mejorar aún más su propio desempeño. En ese contexto, el Banco de Corrientes fue elegido por el Capital Finance International de Londres como el Mejor Banco Comercial 2017 de Argentina.

En el veredicto final, luego del proceso de nominación, en la fundamentación de los jueces, se destacó que la institución: “No sólo logró superar tormentas sucesivas, sino también crecer y prosperar al mismo tiempo. Hoy en día, el Banco de Corrientes, es para nosotros el primer banco argentino en lo que se refiere a crecimiento comercial, en número de clientes y en su red de sucursales, por lo que ha establecido una reputación sin precedentes de excelencia operacional y servicio al cliente”.

Entre algunos aspectos relevantes, esta organización internacional destaca que la entidad correntina “fue fundada en 1950 como el principal banco de la provincia de Corrientes, pronto amplió su presencia geográfica para convertirse en uno de los principales bancos comerciales argentinos”.

El proceso de nominación se realizó en septiembre en Londres. Ahí se dieron cita los principales referentes del sector financiero y periodistas de los medios especializados más importantes del mundo.

“Fue emocionante porque no esperábamos el premio. El Banco de Corrientes entiende que su función como entidad financiera va mucho más allá de las esperables de una institución de esta característica. La actual conducción del Banco considera que su objetivo no es sólo obtener una buena rentabilidad, sino que ese es el medio para el logro de objetivos superiores”, expresó el presidente de la institución correntina, Alejandro Abraham. “Es un orgullo recibir este tipo de premios, pero eso nos obliga aún más a seguir trabajando para mantener estos estándares que tantas gratificaciones nos dan día a día”, añadió.

A su vez, Abraham puso énfasis en valorar adecuadamente la capacidad de trabajo en equipo. Al respecto planteó que “nada de esto se logra sin un esfuerzo compartido. El Directorio que hemos conformado con Roberto Demonte y Rosa Pasetto, el equipo gerencial, cada uno de los integrantes de esta gran familia del Banco de Corrientes y claro está el incondicional apoyo del Gobierno de Corrientes en la figura de su gobernador Ricardo Colombi como así también el respaldo permanente de los clientes que nos eligen todos los días”.

También se refirió a este hecho el actual vicepresidente del Banco, Roberto Demonte. “Estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo. El plan de infraestructura que ha llevado adelante el Banco es el más trascendente de toda su historia. Hemos inaugurado sucursales nuevas, remodelado y mejorado decenas de ellas e invertido importantes recursos en modernizar instalaciones y sumar tecnología”, manifestó.

Rosa Passeto, por su lado, remarcó “la significación que tiene que una institución financiera no sólo pueda mostrar resultados, sino el compromiso de contribuir a la sociedad, a través del Programa de Responsabilidad Social Empresaria, que asiste día a día a un número importante de entidades de bien público de la provincia”.

Finalmente, el Presidente dijo que “está culminado un año importante como lo ha sido el 2017. Los logros son muchos y el balance más que positivo no sólo en cuanto a la rentabilidad del Banco y a sus indicadores que siguen mostrando a la entidad como líder en muchos rankings de entidades financieras, sino por todo lo otro que ha sido posible hacer y que nos estimulan a seguir por esta senda con un horizonte realmente muy interesante de cara al futuro”.

“Hemos hecho mucho, pero estamos preparados para continuar por este camino de logros asumiendo también la responsabilidad que eso significa para nosotros”, expresó Abraham.

Con sede en Londres, el CFI.co, es un diario “impreso y un recurso en línea que informa sobre negocios, economía y finanzas, reconoce que la distinción tradicional entre mercados emergentes y desarrollados ahora es mucho menos significativa a medida que las economías mundiales convergen”, según expresa el medio en su sitio web. Estos realizan reconocimiento a la excelencia a distinguidas instituciones comerciales y financieras tanto públicas como privadas a nivel internacional.