Provincia paga plus de $3.300 y acumula inversión de $300 millones

“El cronograma del plus remunerativo de $3.300 comenzará el martes 14, cuando perciban los 75 mil agentes de la administración pública provincial, activos y pasivos –incluidos los jubilados municipales, con Documentos Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; continuará el miércoles 15, para los números 4, 5 y 6; el pago finalizará el jueves 16 próximo”, adelantó el ministro Enrique Vaz Torres. “Con la liquidación de los haberes de este mes, sumado al plus extraordinario y al adicional remunerativo, el Gobierno Provincial completará una inversión en noviembre de $1.860 millones”, afirmó el jefe de la cartera económica de Corrientes.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó el pago del plus mensual remunerativo de 3.300 pesos, entre el 14 y 16 próximo. El jefe de la cartera económica también precisó que, sumando al adicional extraordinario de $500, la inversión salarial en lo que va de noviembre supera los $303 millones sólo en ambos adicionales.

“El salario de los estatales y su impacto en el consumo de bienes y servicios, del cual dependen otros trabajadores del sector privado y sus familias, ha sido siempre una prioridad para el Gobierno Provincial y la gestión encabezada por Ricardo Colombi”, remarcó el ministro de Hacienda y Finanzas.

"Con la liquidación de los haberes de este mes, sumado al plus extraordinario y al adicional remunerativo, el Gobierno Provincial completará una inversión en noviembre de $1.860 millones", adelantó el jefe de la cartera económica de Corrientes.

“Con la liquidación de los haberes de este mes, sumado al plus extraordinario y al adicional remunerativo, el Gobierno Provincial completará una inversión en noviembre de $1.860 millones”, adelantó el jefe de la cartera económica de Corrientes.

“El pago del plus remunerativo de $3.300 significa una inversión superior a los $263 millones; con el adicional extraordinario de $500, la Provincia vuelca otros $40 millones; y la nómina salarial es inversión mensual de $1.555 millones”, describió Vaz Torres.

CONTINUIDAD

El ministro Vaz Torres recordó que entre los días 24 y 26 próximos, la Provincia pagará el sueldo de noviembre. Además, confirmó que en diciembre, el plus extraordinario de $500, se pagará los días 5, 6 y 7; el adicional remunerativo mensual de $3.300, el 12, 13 y 14; el segundo medio aguinaldo, los días 20, 21 y 22; y el sueldo se abonará el 27, ,28 y 29.

La Provincia invierte durante el último cuatrimestre del año $ 8.170 millones; “la gestión del gobernador Ricardo Colombi llega a fin de año con una inversión salarial de $ 21.620, el doble de la inflación estimada, y significando un 40 por ciento más que lo invertido en 2.016, que fue de $15.400”, dijo Vaz Torres.

“La previsibilidad que se ha consolidado en materia de la administración de los recursos y fundamentalmente en el salario de los trabajadores que dependen del Estado es uno de los pilares de la gestión y lo hemos consolidado con mucho esfuerzo y el acompañamiento de cada correntino”, cerró el Ministro de Hacienda.