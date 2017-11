FORMACIÓN DE CONCEJALES, UN ÉXITO QUE SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS Y CONTINUARÁ, ASEGURÓ CANTEROS

Categoría: Provinciales Publicado: - Nov 12, 2017 - 1

El vicegobernador Gustavo Canteros definió como “un éxito que superó todas nuestras expectativas” el encuentro de capacitación para más de 250 concejales de toda la provincia que se llevó a cabo en el campus universitario y ratificó que “esto recién comienza, porque siguiendo con un pedido expreso de los ediles avanzaremos con capacitaciones periódicas durante todo el año”.

“Es emocionante ver el entusiasmo que han demostrado los concejales en estas jornadas de perfeccionamiento porque sienten que es la primera vez que desde el ámbito del Poder Legislativo de una provincia se les abren las puertas para compartir conocimientos en un marco académico en el que ha sido vital la presencia de la Facultad de Derecho”, expresó Canteros.

En un balance “altamente positivo del evento”, el vicegobernador se comprometió a “continuar con este proceso con periodicidad para que la dinámica parlamentaria de cada municipio esté a la altura de las demandas sociales del mundo actual, con manejo de redes sociales, incorporación de tecnología y técnica parlamentaria moderna”.

Destacó que “fueron más de 250 legisladores comunales los que se incorporaron a esta primera experiencia que superó todas nuestras expectativas no sólo en materia de números sino al comprobar la calidad humana y el compromiso social con el que cada concejal enfrenta el desafío de la gestión”.

EL FIN DE UN PREJUICIO

“Muchas veces se critica desde afuera que quien llega a una banca lo hace sólo para cobrar un sueldo y nada más. Estas jornadas destierran por completo ese prejuicio, porque prácticamente la totalidad de los concejales de Corrientes demostró que tiene ganas de trabajar y de hacerlo bien, dando lo mejor de ellos a cada una de sus comunidades”, destacó Canteros.

El vicegobernador consideró que “el Programa de Formación Permanente ha llegado para quedarse porque es positivo en todos los sentidos, enriquecedor para quienes enseñan y para quienes reciben la capacitación, pero especialmente para la provincia porque tendremos cuerpos parlamentarios municipales trabajando en una misma sintonía”.

“De hecho hay concejales de regiones determinadas que ya comenzaron a programar foros sobre problemáticas compartidas, como por ejemplo ha sido el caso de los representantes de las comunas de Riachuelo, Santa Ana y Capital. Me han invitado y por supuesto que estaré dando mi aporte”, aseguró.

Canteros destacó “el nivel académico de los capacitadores de la Facultad de Derecho y la generosidad con que han traducido el lenguaje jurídico a la experiencia parlamentaria de los legisladores, que son los representantes que más contacto directo tienen con la gente y por lo tanto deben trasladar la técnica legislativa a los problemas reales”.

SIN BARRERAS GENERACIONALES

“Otra demostración enriquecedora de este encuentro fue que hemos demostrado que las barreras generacionales no existen cuando hay ganas de servir a la sociedad, porque hemos tenido a concejales de todas las edades con el mismo compromiso y las mismas energías”, subrayó.

“Quiero destacar dos ejemplos, el de la concejal más joven, Noemí Araujo, de 22 años representando a Pago de los Deseos, y el del concejal más experimentado, Mateo Marincovich, un médico de Goya que a sus 80 años nos dio una clase de ética que sin dudas fue uno de los mejores momentos compartidos”, finalizó Canteros.