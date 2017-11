AUTOVÍA URBANA CORRIENTES: SON NUEVE LAS OFERTAS PARA CONSTRUIRLA

Categoría: Provinciales Publicado: - Nov 07, 2017 - 6

En el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, fueron abiertos los sobres de la licitación pública para la ejecución de la “Autovía Travesía Urbana Corrientes”, una obra tan anhelada por todos los correntinos con una inversión de más de 1.318 millones de pesos, insertos en el Plan Belgrano, del gobierno nacional.

El titular de éste plan, Carlos Vignolo lo había anunciado en su momento y sostuvo que junto a la próxima instalación de la Planta de Líquidos Cloacales, “ambas obras para esta ciudad superan un presupuesto de más de 2.500 millones de pesos”. Nueve empresas presentaron sus ofertas y luego de la apertura de sobres, se otorgó un plazo adicional de cuatro horas para que alguna de ellas mejore la propuesta.

Participaron del acto, efectuado poco después de las 9 en la sede gubernamental, el vicegobernador, Gustavo Canteros, el titular del Plan Belgrano del gobierno nacional, Carlos Vignolo; el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Aníbal Godoy; la coordinadora de la región NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jeter; el intendente electo de Capital, Eduardo Tassano, legisladores provinciales y ediles municipales; secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo provincial; el coordinador general de licitaciones y contrataciones de la Dirección Nacional de Vialidad, Roger Botto, y otras autoridades.

Ingrid Jetter

La licenciada Ingrid Jeter remarcó que hoy es un “día especial” porque esta obra es muy anhelada por todos los correntinos que desea “tener una capital jerarquizada” con un acceso vial como corresponde y que va a permitir mejorar toda la entrada a la ciudad.

Sostuvo la coordinadora regional que la DNV ha trabajado desde que empezó la gestión y se ha llegado a “un proyecto muy bueno, muy moderno, que realmente los va a sorprender a todos”. Se hizo con mucha ejecutividad a través del área de licitaciones y hoy podemos abrir las ofertas. Lo más importante lo estamos haciendo dentro de este gran mandato que tenemos, que nos ha dado el presidente de la República “de hacerlo todo con la mayor transparencia, transformando a la obra pública en algo muy positivo para la gente, totalmente diferente a la que ha sido durante muchísimos años, desvinculándola definitivamente de la corrupción o de la monopolización dándole oportunidad a todos y mucha competencia”.

Agregó que el sistema de licitación por Internet con pliegos gratuitos hace que “hoy nos enteremos cuántas ofertas hay y que todas las empresas puedan competir”. Dijo que desde la DNV, liderado por el ingeniero Javier Iguacel se hace todo guiado por cuatro principios que son transparencia, profesionalismo, trabajo en equipo y honestidad. ”Ojala que hoy sea un día auspicioso y que dentro de dos años estemos inaugurando esta gran obra que va a ser la autovía de Corrientes”.

Conceptos de Aníbal Godoy

Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Aníbal Godoy, expresó que “es un día importante y particular, por todo lo que va a significar esta Autovía para Corrientes. Una obra muy anhelada que con esta apertura de sobres empieza su paso para hacerse realidad. Hoy gracias a la visión del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri, cuya política es obra que se licita, obra que se hace”.

Y ponderó que todos los “procesos licitatorios son transparentes, como lo demuestra el hecho que luego de cuatro horas de apertura de sobres, las empresas van a poder mejorar sus ofertas”.

“Tenemos nueve ofertas lo que habla de un proceso licitatorio exitoso e interesante y trabajando a buen ritmo en dos años va a estar terminada”, concluyó Godoy.

Carlos Vignolo: "Esta obra es parte

de una visión estratégica nacional"

El titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, al tomar la palabra dijo en primer lugar que “con mucha alegría me toca participar de esta apertura de sobres y se trata de una obra históricamente reclamada y esperada por los vecinos de Corrientes” y luego manifestó que “Corrientes carecía de intervención en sus acceso y quienes vivimos acá sabemos bien cuáles son los problemas de circulación. Esta obra va a mejorar todos esos inconvenientes y darnos conectividad vial y forma parte de una visión estratégica nacional del presidente Macri, en base a un federalismo puro, administración eficiente de los recursos y transparencia”.

Vignolo aseguró que la Autovía “tiene una ambiciosa proyección, por lo que se extenderá por Ruta 12 hasta Paso de la Patria, Itatí y en otra etapa la idea es conectarla con Iguazú. Esto no se hace un día para el otro, es una obra a mediano y largo plazo, muy importante para el desarrollo y la conectividad de Corrientes. Será un corredor del Mercosur y es importante para la unión del norte del país con los países limítrofes”.

Vignolo fue elocuente al señalar que “estamos transitando un camino con el gobierno nacional en donde obra que se inicia es obra que se termina y fundamentalmente, todo se hace en un marco de transparencia, que es lo que este país necesita para salir adelante” y aseveró que “todo esto no son meros anuncios de campaña, el compromiso y la palabra empeñada son fundamentales y las obras van a ir avanzando dentro del plan que tenemos previsto”.

Seguidamente, Vignolo destacó que la Provincia va a seguir creciendo y mencionó que “ya está el llamando a licitación para la construcción de la Planta de Líquidos Cloacales de Capital, con una inversión de más de mil millones de pesos” y enfatizó que “tenemos más de 80 obras en marcha para Corrientes”, entre las que enumeró el mejoramiento de rutas provinciales, canalización del Arroyo Barrancas, desagües pluviales y defensas costeras en varias localidades, el Puerto de Itá Ibaté y otras, además del llamado a licitación, a concretarse a mediados de 2018 a licitación para construir el Segundo Puente Chaco – Corrientes”.

Asimismo, para concluir puso de relieve que todas estas obras significan “mayor empleo y trabajo genuino para los correntinos, mejorar la calidad de vida de la población y crecer juntos en un trabajo articulado nación, provincia y municipios”.

Gustavo Canteros

Cerrando la nómina de oradores, el vicegobernador Gustavo Canteros expresó que era un día particular el de hoy, por la concreción de anuncios que se habían formulado oportunamente y detenerse en cuestiones recientes es hablar de la política también que tienen que ver con lo que ocurrió dos años atrás. “De anuncios similares que se habían formulado, pero que quedaron sólo en el anuncio. En cambio hoy estamos asistiendo a esto que es una realidad, a la apertura de las ofertas de esta licitación, que es un hecho concreto”.

También hizo mención a otras obras importantes que se ejecutan y se van a ejecutar en toda la provincia, destacando la construcción del Puerto de Itá Ibaté; las obras de defensa de Lavalle; las obras que se están realizando en Bella Vista y cuántas otras más a lo largo y a lo ancho en toda la provincia.

Canteros advirtió que nuestra provincia ha hecho muchos esfuerzos y vivimos una realidad que nos toca a todos muy de cerca. “Hoy tenemos la posibilidad de avizorar un futuro mucho más venturoso a partir de esta buena relación que hemos recuperado con el gobierno nacional. Si esto se acentúa y estos anuncios como el de hoy se hace realidad seguramente el futuro de nuestra provincia, con la generación de empleo, está relacionado con la obra pública, a movilizar la economía interna de una provincia. Esto también es generar trabajo, es garantizar el futuro de miles de correntinos. Este es la preocupación de este gobierno, no solamente la realización de las obras sino también la creación de genuinos puestos de trabajo. Es justamente uno de los objetivos que tenemos en estos años que vienen”.

Detalles de la Autovía "Travesía Urbana de Corrientes"

La obra que llevará a cabo el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de Vialidad Nacional, con un presupuesto oficial $ 1.318 millones proporcionará mayor seguridad vial a los vecinos de la Ciudad de Corrientes, Riachuelo y Santa Ana y a los miles de vehículos que transitan por ese tramo de la Ruta Nacional 12 diariamente.

La Autovía Urbana de Corrientes tendrá una extensión de 13 km desde el control policial de Riachuelo hasta el acceso a Santa Ana, pasando por la Capital, el tramo con mayor tránsito de la provincia. La obra incluirá la construcción de colectoras y de intersecciones a nivel y distinto nivel. El plazo de ejecución será de 24 meses luego de comenzada la obra.

La Autovía Urbana RN 12, Riachuelo – Santa Ana mejorará la circulación, reducirá los tiempos de viaje, aportando seguridad vial tanto al tránsito local como el pasante hacia las provincias de Misiones y Entre Ríos por la costa del río Paraná y generará mayor fluidez al transporte de carga, potenciando la productividad de la región.

En cuanto a los detalles técnicos de la obra, el primer tramo de la autovía se desarrollará entre los accesos a las localidades de Riachuelo y Santa Ana, pasando por la Capital en el tramo de mayor densidad vehicular de la provincia, en un trayecto de aproximadamente 13 kilómetros. Asimismo, la intervención contempla la duplicación de calzadas, la construcción de colectoras, intersecciones en nivel y puentes en los accesos más congestionados a la Capital.

De forma complementaria también se construirán terraplenes, se realizará el bacheo y sellado de juntas de la calzada de hormigón actual, la creación de alcantarillas, iluminación y señalización acorde y la reubicación de los servicios existentes, entre otros puntos.

La obra es netamente nacional, por lo que Vialidad Provincial prestará todo el apoyo logístico posible