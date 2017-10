Provincia paga haberes de Octubre el 26, 27 y 30

Categoría: Provinciales Publicado: - Oct 24, 2017 - 11

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó la ejecución del cronograma de sueldos de este mes. “Estamos articulando con el Banco de Corrientes S.A para establecer los montos por tramos del cronograma; una vez que estén definidos serán difundidos públicamente. Los haberes de este mes se abonarán los días 26, 27 y 30”, afirmó el jefe de la cartera económica. “La Provincia llega a fin de año con una inversión salarial de $ 21.620, el doble de la inflación estimada, y significando un 40 por ciento más que lo invertido en 2.016, que fue de $15.400”, subrayó el economista correntino.

El Gobierno Provincial alista un nuevo pago de haberes y, de esta manera, completará una inversión salarial en octubre superior a los 1.860 millones de pesos. “Sólo con la ejecución de la nómina salarial, entre los días 26 y 30 próximos, la gestión del gobernador Ricardo Colombi invertirá $1.555 millones”, confirmó el titular del ministerio de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.

“Estamos articulando con el Banco de Corrientes S.A para establecer los montos por tramos del cronograma; una vez que estén definidos serán difundidos públicamente. Los haberes de este mes se abonarán los días 26, 27 y 30”, afirmó el jefe de la cartera económica.

“Además del pago del sueldo, la Provincia volcó este mes otros $40 millones en concepto de adicional extraordinario de $500; a estos recursos se suman otros $263 millones por el adicional remunerativo mensual de $3.300. Toda esta inversión salarial asciende en octubre a $1.860 millones”, describió Vaz Torres.

“Con la ejecución de todas las medidas, en el marco de la política salarial, definida por el gobernador Ricardo Colombi, y diseñadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia invierte durante el último cuatrimestre del año $ 8.170 millones”, subrayó el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

“La Provincia llega a fin de año con una inversión salarial de $ 21.620, el doble de la inflación estimada, y significando un 40 por ciento más que lo invertido en 2.016, que fue de $15.400”, subrayó el economista correntino.

PRÓXIMOS PAGOS

El ministro Vaz Torres confirmó la ejecución de los cronogramas de pagos salariales establecidos para los meses de noviembre y diciembre próximo. “En noviembre la Provincia pagará el plus extraordinario de $500, los días 6,7 y 8; en tanto que el adicional remunerativo mensual de $3.300 se abonará el 14, 15 y 16. El sueldo del mes se liquidará el 24, 25 y 26”, recordó.

“En diciembre, el plus extraordinario de $500, se pagará el 5, 6 y 7; el adicional remunerativo mensual de $3.300, los días 12, 13 y 14; el segundo medio aguinaldo, los días 20, 21 y 22; y el sueldo se abonará el 27, ,28 y 29”, confirmó Vaz Torres.

“Toda esta inversión volcada por la Provincia, con recursos propios, previsibilidad y sustentabilidad, alcanza a los 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales de Capital e interior), y con impacto en la economía local”, señaló el ministro Vaz Torres.

“Esto tiene que ver no sólo con el establecimiento de las prioridades de una gestión, sino fundamentalmente con la conducta en la administración de los recursos públicos”, destacó Vaz Torres.

“Disponer de esta gran cantidad de recursos para volcarlos al mercado durante el último cuatrimestre del año implica un mecanismo de previsibilidad y programación financiera que hemos logrado consolidar en la gestión de Ricardo Colombi”, señaló el funcionario provincial.