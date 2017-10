Vignolo, La gente vota en expectativa, hacia adelante y mirando a futuro

Categoría: Provinciales Publicado: - Oct 09, 2017 - 12

El titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, visitó Radio Sudamericana y en una extensa entrevista celebró la victoria de la alianza de Eco+Cambiemos tras la obtención del 54 por ciento de los votos, sacando casi 9 puntos a la alianza liderada por Camau Espínola. “El factor por el cual el correntino acompañó es que fuimos creíbles en esta invitación de acompañar la oportunidad de un trabajo en equipo con Nación”, expresó. “Nosotros le propusimos una visión a la gente y ahora tenemos que responder en consecuencia”, agregó.

Carlos Vignolo habló con sudamericana del triunfo de Eco + cambiemos y comentó que en un momento de la noche hubo una demora en la carga de los datos, “esas dos o tres horas parecían interminables, nosotros teníamos números del centro de cómputos propio y sabíamos que había un triunfo indescontable, marcado”, dijo.

“Creo que el factor clave por el cual el correntino acompañó es que fuimos creíbles en esta invitación de acompañar la oportunidad de un trabajo en equipo con Nación. Nosotros le propusimos una visión a la gente y ahora tenemos que responder en consecuencia. Le hemos dicho que lo mejor está por venir, que estamos en la búsqueda del desarrollo de la provincia, de traer infraestructura que necesita a correnties y eso son los caminos a seguir”. “Ahora hay que ser serios y responsables no subirse al caballo del éxito”, expresó

También subrayó que “Ricardo Colombi se retira con una imagen positiva cercana al 70 % y la gente vota en expectativa, vota hacia delante, mirando hacia el futuro. Contábamos con un contexto favorable que fue entendida por los correntinos, la oportunidad de insertarnos en un quipo con Nación y los municipios, eso era una oportunidad única que no se nos dio muchas veces en la política”.

PLAN BELGRANO

Vignolo como titular del Plan Belgrano recordó que “durante décadas se había instalado el centralismo en la toma de decisiones y el norte quedó relegado. No hago cargo de colores, nos pasó a todos los sectores políticos. No logramos la conectividad para la producción, no se hizo infraestructura, no logramos integrarnos regionalmente Y ahora hay una posibilidad. No puede ser que un correntino gane la mitad que un porteño., si estamos en el mismo país. Y Macri puso esto en la mesa, con mucho criterio, y es la visión federal más clara que se tuvo un gobierno nacional en los últimos años”.

“Para esto tiene que haber un compromiso de los gobiernos provinciales, de la nación y de la sociedad, respecto a una hoja de ruta. Debe haber una visión validada por todos para que en un futuro discutamos otras cosas. Necesitamos que haya un conjunto de medias que todos apoyen más allá de los colores políticos”, agregó.

En el marco del Plan Belgrano dijo que “hay 9 mil millones de pesos aplicados en obras en Corrientes. El presidente tiene una obsesión para que la obra que se inicie se termine en tiempo y forma y como corresponda, con los precios estipulados”.

LAS PASO

Vignolo también habló de la confianza de la gente en el Gobierno Nacional. “La gente se dio cuenta que estábamos en una realidad que era ficticia era virtual, lamentablemente se le mentía a la gente por ejemplo con el Indec. Por eso en 2016 fue muy duro y la gente sin embargo tiene esperanza y confianza, cree en la dirigencia cuando se le habla con honestidad y se le plantea las cosas. Hay un cambio en la Argentina, hay una oportunidad y nosotros esperamos que el 22 de octubre haya un acompañamiento al Gobierno Nacional porque eso le va a hacer bien a la Argentina”

Eco + Cambiemos pretende ganar 3 diputados nacionales, “es el objetivo de máxima, lo que se necesita es fortalecer al gobierno nacional para la toma de decisiones”.