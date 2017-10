VALDÉS ASEGURÓ QUE YA HABLÓ CON MACRI: ME GARANTIZÓ EL PLENO APOYO PARA SEGUIR CRECIENDO

Categoría: Provinciales Publicado: - Oct 09, 2017 - 12

"Agradezco al pueblo de Corrientes por confiar en ECo-Cambiemos para seguir gobernando la provincia", manifestó el electo Gobernador, Gustavo Valdés. "El agradecimiento es también para quienes no nos votaron, porque a Corrientes la vamos a seguir construyendo entre todos", señaló. El actual legislador nacional destacó la visita de funcionarios nacionales.

"Tenemos por delante un gran desafío. Mañana voy a tratar de descansar un poco, pero ya me contacté con Macri y se comprometió que seguirá acompañandonos", expresó Gustavo Valdes

"El Presidente me pidió que sigamos poniendo todo para ganar en las legislativas. Esta semana seguramente viajaremos con el Gobernador para reunirnos con Macri", dijo

"El relato se va desvaneciendo en el tiempo. Ganamos la eleccion de punta a punta y esto es irreversible. Tenemos una diferencia importante", sostuvo, en referencia a las quejas del sector opositor

"Si cada uno de ustedes pone su esfuerzo, haremos de Corrientes una provincia cada vez mas grande", dijo Gustavo Valdes.

"Desde mañana empezamos a construir el futuro juntos", manifestó el Gobernador electo.

"Con los intendentes de otro color político tendremos un diálogo serio y comprometido", sostuvo.