Marcos Peña, Los correntinos rechazaron la prepotencia de un gobierno que quería disciplinarlos

El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, llegó a Corrientes alrededor de las 9.40 y luego de participar de una serie de reuniones con el Gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi, encabezó la presentación del Proyecto de la Autovía.

Encabezado por el gobernador Ricardo Colombi y el Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, este viernes se llevó a cabo en el Salón Amarillo el Acto de presentación del proyecto de Autopista Urbana de Corrientes. Fueron acompañados por el vicegobernador, Gustavo Canteros y el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo. También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, el diputado nacional, Gustavo Valdés, el intendente electo de Corrientes, Eduardo Tassano, legisladores nacionales y provinciales, concejales, la gerente Regional NEA de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingrid Jetter, autoridades de entes autárquicos y del Banco de Corrientes, representantes de la Universidad Nacional del Nordeste, de cámaras empresariales y profesionales, autoridades nacionales con representación en Corrientes e invitados especiales.

El primer tramo de la autovía se desarrollará entre los accesos a las localidades de Riachuelo y Santa Ana, pasando por la Capital en el tramo de mayor densidad vehicular de la provincia, en un trayecto de aproximadamente 13 kilómetros, pero el proyecto contempla en una segunda etapa, extenderla hasta Paso de la Patria, es decir, 20 kilómetros más.

La mega obra, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses, contempla un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos y está confirmado que la apertura de los sobres del proceso licitatorio se realizará el 1 de noviembre

Gobernador Colombi

Al dirigirse a los presentes, el gobernador Ricardo Colombi valoró una vez más la decisión del gobierno nacional de “acompañar el desarrollo del país y fundamentalmente el de nuestra provincia”.

Colombi fue categórico al decir que “no caben dudas que estamos recuperando el tiempo que fuimos discriminados. En estos dos años, con este gobierno que representa el federalismo, la autonomía y que ha devuelto la libertad a los argentinos, ese es un valor que no podemos dejar de remarcar y tiene que ver con el estilo de vida que elegimos los argentinos de vivir en libertad y democracia, respetando al que piensa distinto”.

El mandatario aprovechó la oportunidad para poner de manifiesto que “esta es una de las muchas obras que llegarán a Corrientes” y precisó que tras la charla que mantuvo con el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, “estamos en condiciones de anunciar que vamos a concretar otra obra muy importante como lo es la pavimentación del Perichón conectándolo con el ingreso a Punta Taitalo”.

“Junto a Nación vamos a buscar las vías de financiación para hacer realidad esa obra”, finalizó expresando Colombi.

Marcos Peña

Por su parte, el jefe de Gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, declaró que “esto es la ratificación de un compromiso, de una palabra que vamos a honrar: que los correntinos tengan la posibilidad de progresar sin tener que irse de sus pueblos ni ser rehenes de los gobernantes de turno. Esta Autovía fue una falsa promesa de campaña, y ahora se vuelve una realidad”.

Peña destacó que “todo esto es un gran trabajo en equipo Nación – Provincia – Municipio, estamos acompañando a los intendentes sea cual fuere su signo político, porque hoy en Argentina las libertades se respetan”.

En otro tramo de sus conceptos, el funcionario nacional puso de relieve que “los correntinos con mucho valor rechazaron la prepotencia de un gobierno anterior que quería disciplinarlos y los discriminó una y otra vez" y agregó que en esta nueva etapa, “la provincia tiene las oportunidades que antes les negaban. Nazcan donde nazcan el objetivo es que los correntinos desarrollen su vida y progresen con libertad".

“No podemos olvidarnos de lo que se vivió años atrás, debemos valorar lo que tenemos juntos a partir de la política que implementó Mauricio Macri; creemos que no hay peor falta de un gobierno federal de discriminar a una provincia por la elección del voto”.

Asimismo, Peña enfatizó que “estamos cumpliendo la palabra empeñada, Corrientes hoy recibe obras de viviendas de hábitat, hay un Plan Maestro del Iberá que está en marcha y con resultados a la vista, el Puerto de Itá Ibaté va camino a ser realidad, los hemos acompañado en las situaciones de emergencias como fueron las inundaciones, tanto a los sectores productivos como a la población. De eso se trata, de estar donde la gente lo necesita. Nuestro compromiso y el del gobernador Colombi es con la gente, por eso es fundamental que vuelvan a ser acompañados en este proceso electoral”.

Para Peña, es vital “tener memoria de quienes hicieron tanto daño a Corrientes. No hay peor falta de un gobierno que discriminar a una provincia por pensar o tener color político distinto”.

“Todo eso quedó atrás en esta Argentina en donde todos debemos estar unidos para sacar al país adelante y ponerlo en el lugar que se merece”, concluyó Peña.

Detalles del proyecto de Autovía Urbana de Corrientes

La licenciada Ingrid Jetter, gerente Regional NEA de Vialidad Nacional, valiéndose de un power point, fue la encargada de exponer sobre el proyecto de Autopista Urbana de Corrientes.

La misma mencionó que se enmarca en el Plan Vial Federal 2016/2019 que tiene como objetivo la construcción de 2800 km. de autopista; 4.000 km. de rutas seguras; obras especiales y de repavimentación.

Dicho Plan contempla rutas nuevas; la atención de 40.000 kilómetros de la red vial y convenios, apuntando a: Federalizar la red vial (a través de 900 obras); Mayores estándares de calidad; Rehabilitación; Mantenimiento; Convertir rutas colapsadas en autopistas; Transformar rutas inseguras en seguras Además, iluminación y señalización moderna e inteligente.

E indicó que los cuatro pilares que sostienen al Plan Vial Federal son: Honestidad, Transparencia, Trabajo en equipo y Profesionalismo.

Ya sobre el proyecto los lineamientos son: Se trata de una duplicación de calzada existente y construcción de calzadas colectoras, construcción de intersecciones a nivel y distinto nivel; En la calzada existente se incluirá pavimentación de banquinas internas en 1,00 de ancho y banquinas externas en 2,50 m. de ancho; Ejecución de cuatro (4) Intercambiadores a distinto nivel para resolver las principales intersecciones y accesos a la Ciudad de Corrientes.

El proyecto contempla: La construcción de dos intersecciones rotacionales en las intersecciones con Avenida Maipú y Avenida Independencia; La construcción de dos alto niveles en la intersección con Avenida Verona y en el acceso a Santa Ana; La construcción de dos bajo niveles en la intersección con Avenida Centenario y con Avenida Libertad. Dichas intersecciones serán iluminadas.

Características y obras a ejecutar

La obra básica consiste en la duplicación de calzada, con la construcción de calzadas colectoras, banquinas, adecuación del sistema de desagües, ensanche y repavimentación de calzada existente.

La obra vial en cuestión se desarrolló sobre la traza existente, requiriéndose para la zona rural una zona de camino de 80 m y para la zona urbana de 70 m.

En cuanto a las estructuras de pavimentos a ejecutar se plantean tanto pavimento flexible, para calzada principal, como pavimento rígido a aplicarse en calzadas colectoras e intersecciones a nivel. A su vez, las tareas sobre calzada principal existente constan de fresado, recomposición de gálibo y refuerzo de la estructura presente, ensanche e incorporación de banquinas pavimentadas.

El proyecto contempla la construcción de las obras básicas descriptas, en una longitud de 13.09 km. Dentro de las obras a ejecutar se destaca la construcción de cinco puentes, dos intersecciones rotacionales y cuatro intersecciones a distinto nivel.

Puentes: En la progresiva 4+386.99, se proyecta un puente sobre el arroyo Pirayuí de 25 m de luz conformado de un tablero para calzadas principales, un tablero para cada colectora. El tablero principal tiene un ancho total de 24,52 m para albergar las calzadas principales separados con New Jersey, banquinas internas y externas pavimentadas y defensas Flex Beam doble en los extremos. Por otro lado, los tableros para puentes de colectoras tienen un ancho total de 10,30 m que incluyen los 7,0 m de ancho de calzada, colectoras pavimentadas en 0,50 m, vereda en 1,20 m con defensas y separador de medio Flex beam.

En los alto nivel de calle Verona y RPNº43 (acceso a Santa Ana) en progresivas 5+594.03 y 12+413.18 se prevé la construcción de un puente de 20 m de luz. El tablero de ambos puentes posee las mismas características que el del puente de calzadas principales de Arroyo Pirayuí.

En las progresivas 7+592.42 y 9+748.42, en los bajo nivel de av. Centenario y av. Libertad, respectivamente, se proyectan dos puentes, el primero de 60 m de luz en dos tramos de 30 m cada uno, y el segundo de 80 m de luz, divido en dos tramos de 25 m y uno de 30 m. En ambos casos el tablero tiene un ancho total de 14,30 m, que incluyen dos calzadas indivisas de 5 m, banquinas pavimentadas de 1,50 m y defensa Flex Beam doble a cada lado en 0,65 m de ancho.

Se prevé en la ejecución del proyecto también las siguientes obras:

Terraplenes con y sin compactación especial ( aprox. 300.874m3).

Terraplenes Armados.Bacheo y Sellado de Juntas en Calzada Existente. Construcción de veinticuatro alcantarillas transversales de hormigón Armado. Construcción de veintiocho alcantarillas de accesos. Barandas metálicas cincadas para defensa.

Construcción de alambrados y colocación de tranqueras. Señalización Vertical y Horizontal. Iluminación. Forestación Compensatoria.

Reubicación de Servicios: Líneas de media y baja tensión, fibra óptica. Demolición de la Calzada Existente. En calzada existente bacheo y sellado de fisuras. Repavimentación de calzada existente. Colectoras pavimentadas. Calzada nueva pavimentada .

Beneficios del Proyecto

Este proyecto se presenta como una mejora en la capacidad vial, condiciones de circulación y seguridad vial a la ruta existente.

En la etapa de construcción generará empleo genuino y calificado.

Dotará a la ciudad de Corrientes y a todo el entorno de infraestructura vial jerarquizada.

El proyecto es muy ambicioso, prevé cruces de alto nivel, rotondas modernas y le dará a la zona metropolitana un giro de 180 grados.

Esta obra va a contribuir a mejorar el tránsito tan fluido que hay en la zona. Va a cambiar la vida de la ciudad.

Bienvenida a Marcos Peña

Marcos Peña, fue recibido poco después de las 10 de la mañana por el gobernador Ricardo Colombi en su despacho, donde mantuvieron una amena charla y el mandatario le entregó un presente en señal de camaradería.

Estuvieron acompañados por el vicegobernador, Gustavo Canteros, el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, el diputado nacional, Gustavo Valdés, el intendente electo, Eduardo Tassano, el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, legisladores provinciales y otros funcionarios del ejecutivo.