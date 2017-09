VIGNOLO, LOS CORRENTINOS NO VAMOS A DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD

Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 18, 2017 - 2

El titular del Plan Belgrano, doctor Carlos Vignolo, respecto del resultado de las elecciones a gobernador, el próximo 8 de octubre, expresó “los correntinos no vamos a dejar pasar esa oportunidad, tenemos la gran posibilidad de soltar amarras y para eso la opción más importante es Gustavo Valdés y Gustavo canteros, lo otro es volver a situaciones que queremos dejar atrás, y poder proyectarnos hacia el futuro y poder resolver problemas”.

“Estoy coordinando con los equipos que hemos trabajado con el doctor Tassano, realmente lo venimos haciendo mucho más fuerte que en la campaña del intendente electo, siempre cuando se hacen análisis se lleva el aguapara el molino que le conviene a cada uno. Miramos lo que hacemos en función al diálogo con la gente” expuso Vignolo.

“Es muy difícil que le crean a quienes hablan de futuro cuando no fueron capaces de hacer una autocritica de lo que pasó el 12 años. El 8 de octubre, Gustavo Valdés será nuestro gobernador en primera vuelta electoral y de allí avanzaremos hacia el futuro” manifestó.

Autovía para octubre

“Estamos trabajando es eso, no quiero dar precisiones porque es un tema muy importante” cerró el titular del Plan Belgrano.