Vignolo, El Plan Belgrano nos da una visión federal en sintonía con la gente

Sep 08, 2017

El titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo habló con la prensa esta mañana. “En todo el país se está mostrando que hemos mejorado la performance de acompañamiento de la gente en un número muy interesante. La gente ha visto en esta oportunidad un camino para la mejora y la profundización del cambio en el país”, destacó. “Estamos convencidos que el correntino advirtió la propuesta que tenemos por delante”, aseguró respecto a la búsqueda de alineación de Nación, Provincia y Municipio, sosteniendo desde su nueva función, “El plan Belgrano nos da una visión federal y un eje de trabajo en sintonía con la gente”.

El ex ministro Secretario General de la Gobernación de la Provincia de Corrientes y actual titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo habló con la prensa esta mañana y se refirió al impacto en la comunidad correntina de la propuesta del gobierno nacional encabezado por el proyecto de Cambiemos alineado con la fuerza de Encuentro por Corrientes (ECO), desde su función al frente del plan que promete un mayor abordaje de obras estructurales para el Norte Argentino.

Analizó también el triunfo en provincia de Buenos Aires de Cristina Kirchner por la mínima diferencia del 0.24% ante Esteban Bullrich, en las PASO, en el rubro de candidatos a senadores nacionales. Remarcó que el resultado no tiene mayor relevancia dado que, “ganó en un rubro, la mujer más votada en la provincia de Buenos Aires ha sido la candidata de Cambiemos, esto está claro”. Y prosiguió, “Cristina lo que obtuvo en realidad, es el resultado de la historia del peronismo en la provincia de Buenos Aires; sacó menos votos que Aníbal Fernández que todos lo consideran un candidato que no movió la aguja. Por supuesto que representa a un sector de la sociedad que cree en algunas visiones, pero que es minoritario, y que está marcando claramente que la única fuerza nacional estructurada es Cambiemos”, remarcó.

En otro orden de cosas, señaló que la fórmula a gobernador de ECO+Cambiemos, integrada por Valdés- Canteros, lidera las encuestas. “Estamos observando una diferencia nítida, aunque como he dicho en varias oportunidades, las encuestas son un dato electoral más, no determinan una elección”. “En términos de encuesta, nosotros estamos muy conformes con la diferencia, una diferencia de dos dígitos, que está marcando que Gustavo Valdés se va a consagrar gobernador en la primera vuelta electoral”, apostó.

“Estamos convencidos que el correntino advirtió esta oportunidad que tenemos por delante, se da cuenta que el esfuerzo que ha hecho en otro momento, de resistir a aquellos que nos querían doblegar, ahora les va a dar resultados; el gobierno nacional ha demostrado una visión federal, el Plan Belgrano es esto, fundamentalmente una visión federal, y esto nos permite a nosotros decir que hay un eje de trabajo en sintonía con la gente”, prosiguió.

Opinó también sobre la transición de la Jefatura Comunal, “esperamos que el intendente Fabián Ríos, haga lo que debe hacer, que es generar todas las condiciones para que a la próxima gestión le vaya bien, porque sí le va bien a Tassano, le irá bien a los capitalinos”. Agregó con respecto a este tema que “se esperaba otra cosa”, en el proceso de transición.

Respecto al futuro del Plan Belgrano adelantó, “Vamos a empezar a trabajar con una hoja de ruta en cuanto a la identificación de uno de los motores productivos del Norte”, detallando en este sentido que “no solo las obras sino también aquellos programas que se puedan aplicar y que permitan un desarrollo económico y generación de empleo; vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno provincial y saldremos a trabajar después de las elecciones”.

En cuanto a la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales comentó que, “ya se hizo el llamado a licitación, es un paso adelante para Capital, porque vamos a salir de lo que está ocurriendo que es volcar los residuos cloacales crudos al Paraná”, concluyó.