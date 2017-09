PLAN BELGRANO: PRESENTARON NUEVA PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES

Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 01, 2017 - 65

"En Corrientes queremos mostrar y revertir una cultura que estuvo situada por falta de transparencia y promesas incumplidas", dijo Pablo Bereciartua y agregó: "ya hemos invertido 42 mil millones en obras"Ya hemos contratado un equipo de profesionales para hacer un plan de manejo de los recursos hídricos"

"Con una capacidad para 420mil ciudadanos que garantiza la idea de una mejor calidad de vida y menor contaminación", dijo.

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se llevó a cabo este viernes una conferencia de prensa en donde se dieron a conocer el detalle de obras del Plan Belgrano y Plan Nacional de Aguas que se encara de manera articulada entre el gobierno provincial y nacional.

En ese sentido se anunció que en el día de mañana aparecerá publicado en distintos medios el llamado a licitación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en Santa Catalina, con una inversión de 1.200 millones de pesos, en tanto en el marco de las obras hídricas Plan Nacional del Agua se encaran obras por un monto cercando a los 600 millones de pesos en Bella Vista, Lavalle, Paso de la Patria, Sauce y Esquina.

Las mismas se refieren al acondicionamiento del cauce del Arroyo Barrancas, desde su desembocadura con el río Guayquiraró a Estancia La Cecilia en los departamentos de Esquina y Sauce, las obras de desagües pluviales en Bella Vista, defensas costeras en Lavalle y construcción urbana contra las inundaciones en Paso de la Patria.

Asimismo, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación también licitó la consultoría de Evaluación de los Sistemas de Defensa Costera en el Litoral Fluvial Argentino, que comprende el diagnóstico de los espigones de defensas para la localidad de Empedrado.

Estuvieron en la conferencia de prensa: el vicegobernador, Gustavo Canteros, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, el coordinador Regional NEA del Plan Belgrano, Víctor Zimmermann, el coordinador Provincial, Javier Silva, el titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, Mario Rujana y el intendente electo por Capital, Eduardo Tassano.

Cabe señalar que por cuestiones de agenda y en atención a que acompañó al presidente Mauricio Macri a un importante acto en la provincia de Tucumán, no pudo estar presente en Corrientes el flamante titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo.

Pablo Bereciartúa

Al pronunciar sus palabras el ingeniero Pablo Bereciartua sostuvo que “lo que decimos se cumple. Hoy existe un trabajo conjunto Nación-Provincia , articulado, y más allá de haber asumido esta gestión en una situación muy adversa, en 18 meses el nuevo gobierno nacional “ya ha licitado más de 42 mil millones de pesos, obras reales tipo S de inversión, en los primeros meses toman velocidad pero recién después de unos meses llegan a tener pleno empleo y actividad y vamos a ir viendo en los próximos meses cómo se sostiene e inclusive crece hacia adelante”.

Dijo que quieren revertir la cultura de escasa transparencia en la ejecución de los proyectos y en el caso de Corrientes anticipó que mañana “se hará el llamado a licitación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en esta Capital, con una inversión que supera los 1.200 millones de pesos y que beneficiará a más de 300 mil habitantes; una prioridad que ya hace algunos años se fijó el gobierno provincial. En realidad no es sólo la planta sino además dos colectores, dos estaciones de bombeo necesarias, con una capacidad para 420 mil ciudadanos y con la ciudad de Corrientes mejorando la calidad de vida de sus habitantes, con menor contaminación y viviendo como se debe vivir”.

Al respecto indicó que se empieza a revertir el hecho de que la mitad de los argentinos no cuentan con servicio de cloaca, cuando países limítrofes cuentan con un ciento por ciento. En tanto que que en la provincia de Corrientes, relegada por gestiones nacionales anteriores, también se está ejecutando obras de defensa contra inundaciones, como el caso de Bella Vista. Anunció el subsecretario que se contrató un grupo de profesionales para hacer un plan para toda la provincia del manejo de los recursos hídricos. “Esto nos va a permitir los proyectos que hoy no tiene la provincia para protección de las inundaciones o del uso del agua que es muy importante para el desarrollo productivo, turístico”.

“El otro tema ya contratado es un conjunto de más de 20 proyectos de ingeniería para diseñar defensas de varias localidades de la Mesopotamia que incluye 3 localidades de la provincia de Corrientes, así que en los próximos meses se van a ver trabajos en toda la provincia que nos garantizan que empezamos a transitar una etapa con seriedad, con proyectos, algo que cuando nos hicimos cargo del gobierno no existía”.

Finalmente puntualizó que han tenido “un gran avance con la provincia de Corrientes” y manifestó que la vocación que les pide el presidente Macri “de cumplir de manera transparente con la inversión en infraestructura y, como manifesté, en el caso del plan del agua ya hemos licitado más de 41 mil millones de pesos de obras reales”.-

Vicegobernador Gustavo Canteros

"Estas obras que se anuncian para nuestra provincia muestran que esta relacion con el gobierno nacional se traduce en la concrecion de un plan serio y sostenido.

"Las obras de defensa en bella Vista, las obras en Lavalle y Paso de la Patria y otras son un ejemplo del compromiso del presidente de la Nacion que tiene en su agenda al norte argentino”, indicó en el transcurso del contacto con los medios el vicegobernador, Gustavo Canteros.

Luego resaltó la presencia de los funcionarios de recursos hídricos de nación y del Plan Belgrano, del ICCA y del intendente electo, Eduardo Tassano, que pone de manifiesto el trabajo conjunto entre “Nacion, Provincia y Municipio, que significa gestionar que lleguen obras para mejorar la vida de todos los correntinos”.

Mario Rujana

Mario Rujana, máximo responsable del ICAA, dijo a su turno que “valoramos la visión federal que tiene la gestión del presidente Mauricio Macri, en este caso a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos y con un claro avance de obras para Corrientes a través del Plan Nacional del Agua”.

Para Rujana, de esta manera manera Corrientes “vuelve a integrarse al mapa de obras hídricas de Nación, algo que todos sabemos y lo padecimos con la discriminación del gobierno anterior”.

“Algunos hoy se llenan la boca diciendo que no hay obras hídricas en Corrientes y es falso. Nos costó arrancar por la pesada herencia que arrastrábamos, pero ahora podemos decir que las inversiones llegan y hay muchos proyectos en carpeta”, sentenció Rujana.

Victor Zimmermann

Por su parte, el Coordinador NEA del Plan Belgrano, en primer lugar transmitió el “saludo especial del doctor Carlos Vignolo que hoy no pudo estar con nosotros, ya que se encuentra en Tucumán junto al presidente Mauricio Macri, gestionando que las obras e inversiones del Plan Belgrano lleguen a todo el norte argentino, como debe ser”.

Seguidamente puso de relieve que “Corrientes hoy es prioridad para el gobierno nacional y las obras ya empiezan a verse”.

Para finalizar expresó que el Plan Belgrano es una “herramienta extraordinaria para desarrollar el norte argentino y Corrientes forma parte de ello, por eso vamos a potenciar las obras y programas para las provincias y todo esto redunda en la generación de empleo genuino, apoyo a la industria, a la construcción, con agregado de valor al sector ganadero y muchas cosas más.