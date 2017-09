Este miércoles el Ministro Vaz Torres anuncia las mejoras en el salario de la provincia

Categoría: Provinciales Publicado: - Ago 29, 2017 - 125

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, adelantó a Sudamericana que después de que se termine la redacción de las normas, se anunciarán las mejoras en los salarios provinciales. Cabe recordar que el Gobernador Ricardo Colombi adelantó ayer en el Club San Martín que habrá recomposiciones hasta fin de año, lo que fue ratificado por el titular de la cartera económica.

Enrique Vaz Torres, titular de la cartera económica provincial dialogó con Sudamericana y ratificó lo anunciado ayer por el Gobernador Ricardo Colombi, respecto de que habrá anuncios de mejoras salariales. Confirmó que “mañana, concluyendo el estudio y la redacción de las normas que se están elaborando, se van a comunicar las decisiones mañana con una conferencia de prensa”, adelantó Vaz Torres.

El ministro comentó que tenían “una política definida a principios de año y todos los meses fuimos informando e incorporando novedades porque en la medida de las posibilidades nos comprometimos a que se iban a hacer mejoras permanentes o puntuales”. “Cuando los recursos del Tesoro y las posibilidades existen, el Gobernador toma decisiones como lo hizo en todos los años, dando mejoras por encima de lo acordado con los gremios”, recordó.

Por otro lado, el funcionario no descartó la posibilidad de que en septiembre regrese el reintegro para compras con tarjetas en supermercados. “Estamos estudiando esta medida y perfeccionando los detalles, así que lo vamos a anunciar cuando esté concluido”, aseguró.

El funcionario explicó a Sudamericana que “al principio del año se estableció un Presupuesto para todas las provincias y luego el kirchnerismo y el massismo intervinieron con presentaciones que generaron problemas de recaudación a la Nación”. Relató que “el Gobierno se puso como meta un determinado monto y giró a las provincias las pautas macrofiscales, pero legisladores de la oposición trataron de poner trabas y se quiso erosionar la caja”.

Después de recordar la reasignación de fondos como los que se destinaban al programa Fútbol para Todos a la asistencia social, dinero que se envió a la provincia y la distribución de fondos que “el kirchnerismo no enviaba a Corrientes, Vaz Torres destacó que “en Corrientes, la situación está equilibrada y tiene posibilidades de maniobra por ingresos discrecionales”. “Lo que no erogamos, lo reasignamos a mejoras salariales, sin desequilibrar y sin generar presión fiscal”, resaltó.